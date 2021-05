Abolizione mascherina all’aperto: ecco da quando si potrà togliere

Abolizione mascherina all’aperto, quando si potrà smettere di usare l’ormai noto dispositivo di protezione? In base alle dichiarazioni dell’ immunologo del policlinico Umberto I Francesco Le Foche e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, entro agosto ci sono buone possibilità che la mascherina all’aperto diventi un ricordo. Forse anche a metà luglio.

Le regioni in zona bianca da giugno

Mentre l’Italia spera di diventare una grande zona bianca dal 21 giugno, da oggi tutte le regioni si trovano in zona gialla. Dal 1 giugno, almeno tre regioni passeranno in zona bianca, si tratta di Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, mentre tra il 7 e il 14 giugno altre regioni aspirano al passaggio nella zona meno rischiosa a partire da Abruzzo, Liguria e Veneto dal giorno 7 e Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, provincia di Trento, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia dal 14 giugno. Lo scopo è arrivare al 21 giugno con tutte o quasi le regioni in zona bianca.

Abolizione mascherine all’aperto, da metà luglio possibile

In merito alla mascherina all’aperto, invece, Brusaferro ha chiarito a Repubblica che:

“Con l’aumento delle persone immunizzate, così è possibile in certi contesti poter togliere la mascherina. Con la velocità che ha preso la campagna vaccinale è facile che nei prossimi mesi avremo coperture ancora più rassicuranti. Così si potrà pensare di rilasciare progressivamente le mascherine partendo dai contesti all’aperto.”

Una tesi sposata anche da Le Foche che spera entro agosto di liberarsi dalle protezioni individuali in alcuni contesti.

Un passo importante arriverà da giugno con l’arrivo di 20 milioni di dosi di vaccino e la somministrazione di 700mila dosi al giorno.

Ecco perché da agosto, di questo passo, ci sono buone possibilità di poter togliere la mascherina all’aperto come ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Nelle prossime settimane arriveranno anche notizie in merito ai vaccini per bambini e ragazzi da settembre, anche presso gli istituti scolastici.

A La Stampa, invece, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) ha chiarito che “da metà luglio potremo parlarne, eliminando l’obbligo solo all’aperto, o anche al chiuso tra persone vaccinate e non soggette a fragilità”.

Il parere degli esperti, insomma, sembra unanime. Tra metà luglio e agosto la possibilità di togliere la mascherina all’aperto sarà realtà ma nel frattempo è importante procedere e concludere l’immunizzazione dei soggetti fragili e degli over 60 e poi pensare agli studenti prima dell’inizio dell’anno scolastico.

