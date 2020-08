6 posti freschi da vedere in estate per fuggire dal caldo

Stanchi dei posti caldi e bisognosi di luoghi freschi in cui passare qualche giorno durante questa calda estate? Ecco una lista di 6 luoghi in Italia in cui il refrigerio sarà assicurato.

Sestriere

In pole troviamo Sestriere, in Piemonte, a 2mila metri. Si tratta di una cittadina alpina molto nota dove sicuramente sarà facile trovare refrigerio e soprattutto dedicarsi a svaghi interessanti come escursioni, attività sportive e divertimento.

Sappada

Imperdibile anche Sappada, in Friuli Venezia Giulia, Bandiera arancione Tci e luogo incantevole delle Dolomiti non lontano dall’Austria e dal Veneto. Tra laghi, rifugi e passeggiate una tappa al fresco è sicuramente consigliata per chi detesta il caldo.

Vigo di Fassa

Troviamo poi Vigo di Fassa, in Trentino, nel cuore delle Dolomiti e ad un passo da tante altre attrazioni quali il Lago di Carezza, il passo di Costalunga, Canazei e tanto altro. Oltretutto Vigo di Fassa è inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia.

Pendici dell’Etna

Spostandoci a Sud, tra i posti freschi da non perdere ci sono anche le Pendici dell’Etna in Sicilia, un luogo particolare dove abbinare mare e montagna, senza rinunciare al buon cibo. Oltre alle escursioni montane, ideali per prendere un pò di fresco, un weekend o una vacanza sulle Pendici dell’Etna consente di esplorare anche deliziosi borghi e spiagge non lontane.

Civitella Alfedena

Per gli amanti del fresco c’è anche Civitella Alfedena, nel Parco naturale dell’Abruzzo. Ideale per effettuare delle interessanti escursioni tra tra la val Fondillo e la Camosciara, scoprire Pescasseroli e altri borghi medievali.

Corvara in Val Badia

Chiudiamo con Corvara in Val Badia, in Alto Adige, nota località delle Dolomiti posta a 1568 metri.

Oltre a bellissime passeggiate e salite fino alle malghe, Corvara in Val Badia è anche un delizioso paese in cui passare qualche giorno in pieno relax e ovviamente al fresco.

