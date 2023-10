Dove andare in vacanza nel 2024? Come ogni anno i viaggiatori aspettano con ansia la classifica delle migliori mete di viaggio di Lonely Planet, che svela quelle destinazioni di tendenza o convenienti da scoprire. Best in Travel 2024, è la guida di viaggio che solitamente ci fa conoscere le 30 destinazioni in giro per il mondo dove organizzare un viaggio o un’esperienza. In occasione dei 50 anni di Lonely Planet, però, l’azienda ha deciso di selezionare 50 mete invece che 30. Come sempre, la guida Best in Travel 2024 si divide in 5 categorie, ognuna con all’interno 10 destinazioni: Paesi, Città, Regioni, Best Value, ossia le mete convenienti dal punto di vista economico, e Sostenibilità.

Le 50 migliori destinazioni di viaggio 2024: le mete Best in Travel 2024 di Lonely Planet

Le migliori destinazioni vengono scelte dagli esperti di viaggio e autori di guide turistiche.

Partendo dalla classifica dei 10 migliori paesi da visitare nel 2024 di Lonely planet, spicca la Mongolia, un paese ricco di cultura, spazi aperti e grandi contrasti. Secondo posto per l’India, seguita da Marocco, Cile, Benin, Messico, Uzbekistan e Pakistan, Croazia e Saint Lucia ai Caraibi.

Ognuno di questi paesi offre innumerevoli esperienze di viaggio e spunti per i veri viaggiatori a caccia di nuove mete.

C’è poi la classifica sulle 10 migliori città da visitare nel 2024. Al primo posto c’è Nairobi, in Kenya, che nonostante non sia una meta facile sta diventando un vero e proprio polo culturale. Al secondo posto troviamo Parigi, seguita da Montréal, Mostar in Bosnia-Erzegovina, Filadelfia, Manaus, in Brasile, Jakarta, in Indonesia, Praga, Izmir, in Turchia e Kansas City. Alcune di queste città sono una vera e propria novità e proprio per questo molto attrattive.

Le Regioni e le altre mete da vedere

La guida Best In Travel premia anche le 10 migliori regioni dove andare il prossimo anno. In pole c’è il percorso Ciclabile Trans Dinarica, il primo percorso ciclabile che collega tutti i Balcani occidentali e passa tra parchi, città e natura.

Al secondo posto figura Kangaroo Island in Australia seguita dalla, unica meta italiana. In lizza anche il Donegal in Irlanda, i Paesi Baschi in Spagna, la Thailandia meridionale, la Costa Swahili in Tanzania, il Montana negli Usa, il Saalfelden Leogang in Austria, e il Nord della Scozia.

Nella guida della Lonely Planet c’è anche la categoria “Best value”. Qui al primo posto troviamo il Midwest, negli Stati Uniti, una zona ancora da scoprire e non troppo cara, seguita dalla Polonia, il Nicaragua, il Limes danubiano, in Bulgaria, la Normandia, in Francia, l’Egitto, Ikaría in Grecia, l’Algeria, il Southern Lakes e il Central Otago in Nuova Zelandam e i treni notturni in Europa per vivere un’esperienza del tutto nuova.

L’ultima categoria è quella legata alla sostenibilità. A vincere è la Spagna, premiata per i viaggi green e innovativi, seguono la Patagonia, la Groenlandia, i Sentieri del Galles, il Cammino portoghese, Palau nel Pacifico, Hokkaidō in Giappone, l’Ecuador, i Sentieri baltici e gli Ecolodge in Sud Africa. Di recente, invece, avevamo visto le migliori mete secondo il Guardian.

