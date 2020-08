5 borghi bellissimi da vedere dopo il Coronavirus in Italia

La pandemia di coronavirus ha cambiato il modo di viaggiare delle persone che ora cercano luoghi sicuri per spostarsi. I borghi restano una scelta valida se si cercano posti tranquilli da scoprire e insoliti allo stesso tempo. Del resto le previsioni di viaggio degli esperti erano già tutte concordi nel dare per scontato che chi avrebbe viaggiato questa estate avrebbe scelto luoghi tranquilli e sicuri. A svelarci 5 borghi da visitare, anche per un weekend, è Siviaggia.

Asolo

Al primo posto si trova Asolo, come situato nella Regione Veneto in provincia di Treviso. E’ considerato uno dei borghi più belli d’Italia tanto che fu soprannominato da Giosuè Carducci Città dai Cento Orizzonti. Per visitarlo bastano poche ore, non troppo lontano si possono poi vedere altre zone di interesse come le Dolomiti bellunesi o l’Altopiano di Asiago.

Santa Maria di Castellabate

Ormai considerato tra i borghi più belli d’Italia, Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno, è un borgo pittoresco a picco sul mare a cui dedicare qualche ora di visita soprattutto se ci si trova in Campania o nella zona del Cilento.

Castro dei Volsci

Spostandoci in Lazio, nella Ciociaria, troviamo il borgo di Castro dei Volsci, un piccolo paesino posto su un cucuzzolo e caratterizzato da vie molto strette. Anche in questo caso, essendo il borgo molto piccolo, la visita richiede poco tempo. In zona si può scoprire la Ciociaria e celebri località come Gaeta e Formia.

Vico del Gargano

Il quarto borgo consigliato è Vico del Gargano, in Puglia, borgo immerso nel celebre parco del Gargano. Viene anche chiamato borgo di San Valentino, per merito del famoso Vicolo del Bacio sosta d’obbligo per tutti gli innamorati.

Aci Trezza

Una visita a questo delizioso borgo è d’obbligo se ci si trova nel Gargano, meta molto gettonata durante l’estate.

Infine da vedere anche Aci Trezza, borgo siciliano in provincia di Catania, che ispirò persino Omero (oltre che Giovanni Verga) nella lotta tra Ulisse e Polifemo. Durante un tour sull’isola è d’obbligo fermarsi per qualche ora in questo pittoresco paesino sul mare.

Leggi anche: Borghi sul mare: la classifica dei più belli da vedere in Italia

[email protected]