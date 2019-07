Borghi sul mare: la classifica dei più belli da vedere in Italia

Quali sono i borghi italiani più belli affacciati sul mare? A dircelo un interessante classifica di Viaggi.corriere.it che ci mostra quei paesini italiani pittoreschi con case colorate, sospesi nella roccia e molto spesso circondati da acque limpide. Scenari da cartolina insomma, che hanno reso famosa l’Italia anche all’estero. La classifica in oggetto è dedicata a chi ama i borghi marinari, scenari intimi e fiabeschi allo stesso tempo. Non sapete dove andare questa estate e sognate un viaggio alternativo? Questa top 40 farà sicuramente al caso vostro.

Da Vernazza a Peschici

Tra i borghi più belli c’è Vernazza, uno dei noti paesini delle Cinque Terre. Al secondo posto troviamo Polignano a Mare, in provincia di Bari, paese di Modugno ma noto anche per la famosa spiaggetta circondata dalle case bianche. Sul podio anche Cefalù, in provincia di Palermo.

Nella top ten dei borghi marinari più belli troviamo anche Procida, in Campania e Gallipoli, in Salento, nota località balneare pugliese. Sesto posto per Burano, a Venezia, con le sue casette colorate, seguita da Sperlonga, in Lazio, e Lampedusa. Agli ultimi due posti della top 10 ci sono Positano, in Campania, e Camogli in Liguria.

La classifica dei borghi marinari continua con Acciaroli, frazione di Pollica, provincia di Salerno e Monterosso al Mare, altra nota località delle Cinque Terre. E ancora Castelsardo, in Sardegna, il borgo vip ligure di Portofino, Scilla in Calabria e Peschici, perla del Gargano in Puglia. Ancora due borghi campani con Atrani e Amalfi che fanno parte della top 20 di viaggi-corriere così come Castellamare del Golfo, in Sicilia, e Castiglione della Pescaia, in Toscana. Ci sono poi Tellaro, frazione di Lerici, e Laigueglia in Liguria.

Da Ponza a Corniglia

I borghi considerati sono ben 40 e così alla 22esima posizione troviamo Ponza, in Lazio, Vieste, in Puglia, Noli, in Liguria, Ravello nella Costiera Amalfitana e Marzamemi in Sicilia. Ancora Cinque Terre con Riomaggiore, seguita da Manarola. In Toscana troviamo invece Porto Ercole, seguita da Aci Trezza in Sicilia e Praiano in Campania. Bellissimi anche i borghi di Bosa, in Sardegna, Santa Margherita Ligure, Porto Santo Stefano, in Toscana, Sestri Levante, Tropea in Calabria, Otranto, in Puglia, Levanto in provincia di Trapani, Corniglia e Portovenere in Liguria e Termoli, in Molise.

