15 tra le città più antiche del mondo, ecco quali sono

Viaggiare, viaggiare e viaggiare, ecco a cosa pensano gli italiani soprattutto adesso che le giornate si sono allungate. Perché allora non scegliere le città tra le più antiche del mondo come meta ideale? Così facendo si potrà combinare la bellezza dei posti nuovi ad una storia più che millenaria.

Su quali siano le città più antiche del nostro Pianeta, intanto, ancora oggi il dibattito è aperto. La celebre rivista di viaggio TimeOut ha comunque pubblicato un elenco di quindici tra quelle che potrebbero essere davvero le più antiche del mondo.

La lista però include soltanto i luoghi visitabili per cui non figura Damasco che secondo alcune fonti sarebbe la capitale più antica del mondo. I primi insediamenti risalirebbero infatti al 9000 avanti Cristo.

Quali sono le 15 città più antiche del mondo?

Secondo la rivista Timeout tra le città più antiche del mondo c’è sicuramente Gerico che si trova in Cisgiordania. Sarebbe infatti abitata da più di 10 mila anni e tracce di essa si trovano anche nella Bibbia.

È qui che si trova il Monte della Tentazione di Cristo descritto nei Vangeli.

C’è poi Xian in Cina che ha più di tremila anni di storia, è stata anche la capitale di tredici dinastie. In tale luogo c’è una delle scoperte archeologiche più sensazionali di sempre: parliamo dell’Esercito di Terracotta ovvero di 6000 statuette a guardia dell’imperatore Chi She Huang, il primo della Cina.

Troviamo poi Luxor che è la capitale dei Faraoni e sorge sul sito di Tebe. Da sempre è considerata il museo a cielo aperto più impressionante del mondo.

In Messico, invece, c’è la città di Cholula che sorge sul sito dell’antica civiltà precolombiana dei Mixtechi.

Questa città è famosa in tutto il Pianeta grazie alla piramide architettonica più grande del mondo realizzata con mattoni di fango in quattro fasi e dedicata alla divinità Quetzalcoa.

Non poteva ovviamente mancare la Grecia con Argo che è la città più antica di tale stato. Il nome deriva dal fondatore, figlio di Zeus e di Niobe.

Nel Punjab in Pakistan, poi, c’è Multan mentre in Cina la città di Pechino. Quest’ultima è una delle quattro capitali storiche della Cina nonché una delle città più antiche del mondo con più di tremila anni di storia alle spalle.

Le altre

Nel Mali, c’è un’altra tra le città più antiche del mondo. si tratta di Djenné che fu fondata circa duemila anni fa ed è famosa ovunque per le sue architetture in mattoni in fango tra cui la Grande Moschea. Anche Quito è nella lista e viene definita come la città più antica ininterrottamente abitata del Sud America.

In riva al Gange, in India c’è Varanasi che è la città più sacra della religione più antica del mondo. La leggenda dice che essa fu fondata dalla divinità Shiva circa cinquemila anni fa.

Nel Libano, troviamo invece Biblo chiamata così dai greci perché da qui importavano il papiro.

C’è poi Plovdiv in Bulgaria le cui prime tracce risalgono a ottomila anni fa e proprio per questo è una delle città più antiche d’Europa. Ci sono infine Hanoi che è la capitale del Vietnam, Sidney in Australia e Atene in Grecia. Quest’ultima è la culla della cultura occidentale nonché della democrazia.

