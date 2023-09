10 milioni sul conto per errore, il dramma di un 18enne

Per fortuna, o purtroppo, certi errori non capitano solo in Italia. La notizia che sta facendo il giro del web è accaduta a Belfast, in Irlanda. 18enne si ritrova sul conto un bonifico dal valore di 10 milioni di euro, per la precisione 89 milioni di sterline. Purtroppo per lui si tratta di un clamoroso errore di trascrizione della sua banca. L’accredito è quindi sbagliato e i soldi sono tutti da restituire.

Quando una buona notizia finisce in dramma

Possiamo solo immaginare lo stato d’animo del giovane di Belfast che si è svegliato e ha trovato il suo conto maggiorato di 10 milioni di euro. Proviamo a pensare se fosse accaduto a noi. Senza dubbio avremmo fatto i salti gioia, proprio come il 18enne irlandese. La notizia è stata riportata dal Daily Mirror e ci dice che il giovane, il cui nome è Dane Gillespie, stava attendendo un bonifico da parte della nonna. Quest’ultima voleva aiutarlo nell’iscrizione al Belfast Metropolitan College. La cifra promessa dall’anziana signora era di 8900 sterline, ossia 1000 euro, ma Dane si è invece trovato 89 milioni di sterline. Il giovane ha fatto i salti di gioia in casa urlando ai suoi genitori che erano appena diventati tutti ricchi. La madre però ci ha voluto vedere chiaro cercando immediatamente di smorzare i facili entusiasmi del giovane.

Dane infatti era già intenzionato a fare dei regali agli amici e a comprare una grossa auto di lusso. Per fortuna, la madre è riuscito a calmarlo e a farlo ragionare. Così ha accompagnato il figlio alla sua banca, la Nationwide Building Society Bank, per segnalare l’accaduto e capire come sia successa una cosa del genere. A quel punto si scopre qual è stata la problematica che ha causato l’errore. In pratica, si è trattato di un errore di trascrizione, ossia coloro che hanno girato il bonifico della nonna, hanno trascritto 4 zeri in più e il giovane si è trovato con 89 milioni di sterline, l’equivalente di 10 milioni di euro, sul suo conto.

10 milioni di restituire

Verranno ripresi in automatico i 10 milioni di euro che il giovane ha ricevuto per sbaglio a causa di un errore di trascrizione della sua banca. Possiamo però soltanto immaginare quale sia il suo stato d’animo in questo momento. Probabilmente, se la cosa fosse accaduta dalle nostre parti, sarebbe successo un vero e proprio putiferio e non è da escludere che un caso del genere si sarebbe anche potuto tramutare in una vera e propria tragedia. Il buon senso della madre ha evitato complicazioni più grandi. Se non fosse stato per lei, infatti, il figlio avrebbe effettivamente speso una parte di quei soldi e ora si ritroverebbe quindi anche con dei debito belli pesanti da coprire. Possiamo però immaginare che una situazione del genere in Italia sarebbe potuta finire in un vero e proprio dramma.

L’importanza dei soldi è un qualcosa che spesso non riusciamo nemmeno a quantizzare. Si usa dire che i soldi non fanno la felicità, però aiutano molto. Ed è proprio così, soprattutto quando i rincari d’autunno si avvicinano e gli italiani sono alla disperata ricerca di nuovi incentivi e agevolazioni da parte del Governo. Il caso del giovane irlandese deve farci riflettere, e facci comprendere quanto l’importanza del danaro sia diventata ormai indefinibile, al punto che una somma come 10 milioni potrebbe cambiarci per sempre la vita, anche se non abbiamo fatto nulla per avere tale somma.

I punti chiave…