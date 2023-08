I 10 migliori hotel del mondo nel 2023 secondo Travel + Leisure

Dopo aver preso nota delle migliori spa al mondo di quest’anno, è il momento di passare in rassegna i migliori hotel. La top 10 di oggi si basa sul giudizio degli utenti di Travel + Leisure, nota rivista statunitense dedicata al mondo travel.

Nelle prime 10 posizioni c’è anche un hotel italiano: curiosi di conoscere qual è la struttura presente in classifica? Non vi resta allora che proseguire nella lettura dell’articolo.

Prima però una precisazione: al sondaggio indetto da Travel + Leisure hanno risposto 165 mila lettori, per un totale di 685 mila voti e oltre 8.500 strutture. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, i lettori hanno votato in base alle stanze, alla posizione, ai servizi, al cibo e al rapporto qualità-prezzo.

Fatta questa doverosa promessa possiamo iniziare subito.

Classifica dei 10 migliori hotel del mondo nel 2023 secondo i lettori di Travel + Leisure

Ecco la top 10 della classifica sui migliori hotel al mondo di quest’anno secondo il giudizio dei lettori della rivista americana Travel + Leisure.

1) Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet – Istanbul – Turchia

2) The Bushcamp Comany’s Mfuwe Lodge – South Luangwa National Park – Zambia

3) Andaz Bali – Bali – Indonesia

4) Playa Vik José Ignacio – José Ignacio – Uruguay

4) Goldener Hirsch, Auberge Resorts Collection – Park City – Utah

4) Hotel Xcaret Arte – Playa del Carmen – Messico

4) Il Sereno Lago di Como – Torno – Italia

8) Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus – Istanbul – Turchia

9) Rosewood Phnom Penh – Phnom Penh – Cambogia

10) Capella Singapore – Singapore.

Al quarto posto, ex aequo con altri tre hotel, troviamo Il Sereno Lago di Como, un luxury hotel situato sulla riva della sponda orientale del Lago di Como. Colpisce per un eccellente design e per l’eccezionale cura dei dettagli che ha per protagonista ogni stanza della struttura.

In questo periodo dell’anno (seconda metà del mese di luglio) i prezzi vanno da 1.300 euro a notte.

Il podio è invece un affare tra Turchia, Zambia e Indonesia. Prima posizione per il Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet di Istanbul, che si mette alle spalle il The Bushcamp Comany’s Mfuwe Lodge, situato nel South Luangwa National Parka, nello Zambia. Terzo posto per la struttura Andaz Bali, nell’omonima isola della Thailandia.

I 10 migliori hotel del mondo nel 2023 secondo Travel + Leisure

Gli hotel più belli al mondo sono un pò il sogno di tutti, difficile non desiderare di passare almeno una notte in questi luoghi da sogno. E se molti di questi hotel sono lontani, e quindi non è semplice soggiornare a meno di non organizzare una super vacanza (altrettanto da sogno) ci si può accontentare (si fa per dire) dell’unico hotel italiano presente nella top ten: Il Sereno Lago di Como. Un luogo che definire incantevole è poco.

Riassumendo

– La rivista americana ha pubblicato la classifica dei migliori hotel secondo i voti espressi dai suoi lettori.

– Gli elementi presi in considerazione per il punteggio finale sono stati posizione, rapporto qualità-prezzo, servizi, stanze e cibo.

– L’indagine di Travel + Leisure è annuale, si ripete cioè ogni anno.

– Nella top 10 figura l’hotel Il Sereno Lago di Como, quarto ex aequo con altri tre hotel.

– Al primo posto invece la struttura Four Seasons Hotel Istanbul.