La pandemia aveva di fatto bloccato i viaggi e gli spostamenti degli appassionati. Tutto ciò, per fortuna, è un ricordo lontano e gli italiani hanno ripreso a viaggiare come nel pre pandemia, forse anche di più. Il boom delle prenotazioni estive nonostante i rincari, è la prova che per viaggiare gli italiani sono disposti a spendere. Ma dove e come viaggeremo? Quali sono le mete emergenti? A dirlo è Skyscanner, che durante il Travel Trends Skyscanner, ha svelato i trend di viaggio per il 2024 e le città che più gettonate.

Le 10 mete di viaggio 2024 di tendenza secondo Skyscanner

In pole per quanto riguarda le mete di punta per le vacanze 2024 troviamo Pola, in Istria, seguita da Mumbai, in India, e Skopje, capitale della Macedonia del Nord. Rispetto allo scorso anno, infatti, queste località hanno fatto segnare un balzo nelle ricerche molto importante con picchi dal 378 al 466%. Al quarto posto troviamo Madeira, seguita da Ginevra, Hanoi, Osaka e Tokyo. La top ten delle mete di tendenza per il prossimo anno, si chiude con Kathmandu, in Nepal, e Lussemburgo.

Nuove tendenze di viaggio

Oltre alle mete di viaggio più trendy, Skyscanner ha indagato anche sulle tendenze di viaggio. Come viaggeremo il prossimo anno e a cosa sarà data la priorità? L’80% degli italiani non rinuncerà alle vacanze e addirittura dovrebbero farne di più rispetto allo scorso anno. Il 78% pensa di spendere la stessa cifra o forse di più. Per il 40% dei rispondenti, poi, nonostante i rincari dei voli, ciò che conta è l’atmosfera e l’energia emanata dal luogo da visitare. Ecco perché si cerca di fare uno sforzo. Dalla ricerca è emerso che un viaggiatore su quattro si ispira ai film e serie tv per organizzare un viaggio.

Il 61% vorrebbe visitare i luoghi che ha visto sul grande o piccolo schermo, il 50% da priorità alla cucina locale e le specialità autentiche e il 24% di questi ha in programma un viaggio pensando proprio alla cucina.

Destinazioni che hanno il miglior rapporto qualità prezzo

Per gli italiani le vacanze sono anche un modo per riposare meglio. Molti sostengono che a casa non riescono a dormire a sufficienza, quindi per il 60% degli italiani questo aspetto è fondamentale durante il viaggio. Nel 24% dei casi, dormire è in cima alla lista dei desideri, il 37% sostiene di riuscire a riposare meglio in occasione delle vacanze, il 52% di dover fuggire dallo stress di tutti i giorni. Un’altra tendenza è riferita alla passione per i concerti: il 46% farebbe un viaggio per vedere il proprio artista preferito dal vivo. La Generazione Z, invece, sogna un’esperienza vintage in vacanza o analogica, il 17% degli italiani tra 18 e i 24 anni porterebbe con sé una macchina Polaroid. Riprende quota anche il viaggio di gruppo, per festeggiare un compleanno o un anniversario.

Il report si chiude con le destinazioni che hanno il miglior rapporto qualità prezzo. In pole troviamo Abu Dhabi seguita da Belgrado e Tirana. Viaggiare, quindi, anche nel 2024 avrà la priorità è la conferma rapida da questi nuovi trend.

Riassumendo