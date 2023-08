Mete più amate a Ferragosto, ecco dove preferiscono andare gli italiani

Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi è il 15 di agosto, giornata di festa per tutto il paese come deciso millenni fa dall’imperatore Augusto. Ma quali sono le mete più amate per ferragosto? Il termine in sé è una sorta di crasi della locuzione latina Feriae Augusti (riposo di Augusto). Questa festività venne inserita in un mese già ricco di giorni di festa. Esso comprendeva i Vinalia rustica, i Nemoralia o i Consualia. In questa giornata vanno particolarmente forte le scampagnate, i pranzi al sacco, i barbecue, ma anche le nuotate in piscina o al mare, vista la calura.

E tu, che fai oggi?

Probabilmente avrete sentito questa domanda decine di volte in questi giorni, ma cerchiamo di capire cosa hanno risposto la maggior parte degli italiani. Insomma, quali sono le mete più amate a ferragosto ci dice allo stesso tempo anche dovevano la maggior parte degli italiani oggi. E se proprio non avete ancora deciso, potreste in questo modo avere un suggerimento last minute su come passare la giornata.

Per scoprirlo non possiamo fare altro che affidarci alle statistiche, ossia le destinazioni più gettonate dagli italiani lo scorso anno. Dove sono andati i nostri connazionali a ferragosto la volta scorsa? Probabilmente ci torneranno, o probabilmente la classifica sarà completamente stravolta. Ciò che è certo è che le mete di mare vanno per la maggiore.

Sul podio infatti troviamo San Teodoro e Gallipoli, rispettivamente terzo e secondo posto. Al primo posto invece troviamo l’isola d’Elba. Si tratta della terza isola italiana per grandezza, ed è la più grande dell’arcipelago toscano. Conta poco meno di 32 mila abitanti e offre un panorama mozzafiato a chiunque voglia godersi le bellezze del posto.

Mete più amate a ferragosto

Insomma, il suo primato potrebbe essere confermato anche per quest’anno, visto che rappresenta la perfetta combinazione tra giornata al mare e paesaggi boschivi, cosa che può stuzzicare non poco in questa giornata di ferragosto 2023. Jesolo e Lignano Sabbiadoro finiscono di poco fuori dal podio e completano la top 5.

Un picnic con gli amici alla ricerca di refrigerio in montagna, oppure una lunga giornata al mare, riparandosi sotto l’ombrellone e rinfrescandosi con un tuffo in acqua. Quali sono le mete più amate a ferragosto dagli italiani? Senza dubbio, al di là dei luoghi, le soluzioni si dividono essenzialmente tra le due appena descritte. In effetti, la giornata è sempre stata caratterizzata da incontri con amici, al fine di condividere questi momenti chiacchierando e divertendosi all’aria aperta, e poco importa se si tratti del mare o della montagna, quel che conta in fondo è la buona compagnia.

Ma riprendiamo la nostra classifica andando a scoprire quali sono le altre mete più amate a ferragosto dagli italiani. A quanto pare è la Sardegna la regione più cercata, con 5 destinazioni entrate nella top 30 (San Teodoro terza, Villasimius 13ma, Olbia 18ma con Costa Rei ed Alghero rispettivamente 21ma e 22ma). Segue poi la Campania con 4 località (Ischia 16ma, Camerota 20ma, con Paestum e Palinuro rispettivamente 29ma e 30ma). 3 località per Toscana, Puglia e Sicilia. Non mancano anche destinazioni estere, come Grecia, Croazia e Spagna

In sintesi…