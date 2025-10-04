I bonus e le agevolazioni per le famiglie italiane sono sempre tra le misure più attese e apprezzate. E se riguardano ambiti che interessano davvero tutti — come la casa e il risparmio energetico — lo sono ancora di più.

Oggi parliamo del Bonus Natale, così chiamato perché entrerà in vigore proprio il 25 dicembre 2025. Una scelta particolare, ma che lascia ben sperare sulla riuscita di questa nuova agevolazione dedicata alla riqualificazione energetica delle abitazioni.

Con l’obiettivo di sostenere le famiglie meno abbienti e, al tempo stesso, ridurre i consumi e l’impatto ambientale, arriva il nuovo Conto Termico 3.0, operativo dal giorno di Natale 2025.

Si tratta di un pacchetto di misure che, tra bonus per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e incentivi per l’efficienza energetica, promette di essere molto interessante per molti cittadini.

Un Natale coi fiocchi: nuovi bonus in partenza dal 25 dicembre, ecco le novità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento che introduce il nuovo Conto Termico 3.0 è ufficialmente in vigore. Tuttavia, per la sua piena operatività, bisognerà attendere il 25 dicembre 2025.

Sostituire la vecchia caldaia è un’esigenza concreta per molte famiglie italiane, ma spesso i costi elevati rappresentano un ostacolo. Oggi, però, grazie al nuovo bonus, cambiare la caldaia potrebbe diventare più conveniente che mai.

Chi decide di sostituire un vecchio impianto con:

una pompa di calore ;

; una caldaia a biomassa ;

; oppure un impianto ibrido (una caldaia a condensazione a gas abbinata a una pompa di calore elettrica);

potrà beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali.

Gli incentivi includono anche chi installa pannelli solari destinati ad alimentare gli impianti a pompa di calore o i climatizzatori collegati alle caldaie a gas.

In particolare, il passaggio dalla caldaia tradizionale alla pompa di calore diventa ancora più vantaggioso grazie a un bonus che rimborsa il 20% o il 30% della spesa sostenuta per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Conto Termico 3.0, ecco come funziona e cosa si può fare

Il Conto Termico 3.0 non è riservato soltanto alle abitazioni private. L’insieme delle agevolazioni può essere sfruttato anche da negozi e uffici, ampliando così la platea dei beneficiari.

Per la prima volta, infatti, gli incentivi per la riqualificazione energetica includono anche locali destinati ad attività economiche o professionali.

Tra gli interventi coperti dal bonus troviamo:

la sostituzione degli infissi ;

; l’installazione del cappotto termico ;

; interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Ciò con un recupero del 65% della spesa sostenuta.

Le stesse agevolazioni valgono anche per chi installa nuovi impianti di illuminazione a basso consumo o le schermature solari, pensate per ridurre la dispersione termica.

Infine, via libera anche agli incentivi per chi decide di installare colonnine di ricarica elettrica privata per le auto.

In questo caso, però, il bonus sarà riconosciuto solo se l’installazione avviene insieme alla sostituzione di un impianto di climatizzazione esistente, sostituito con uno nuovo a pompa di calore.