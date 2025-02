Multa per semaforo giallo, come evitare la sanzione col nuovo Codice della Strada?

Il nuovo codice della strada sta facendo storcere il naso a molti, ma le sanzioni per chi passa con il semaforo giallo rischia di mettere davvero tutto d’accordo, ovviamente in negativo. La sua funzione è quella di segnalare che il verde sta per diventare rosso, fornendo un avvertimento agli automobilisti affinché si preparino a fermarsi in sicurezza. Secondo l’articolo 41 del Codice della Strada, il giallo impone l’obbligo di arrestarsi prima della linea di stop, a meno che il veicolo non si trovi già così vicino all’incrocio da non potersi fermare in sicurezza senza creare pericoli per il traffico.

Molti guidatori interpretano il giallo come un “semaforo di mezzo”, credendo di poterlo attraversare senza conseguenze, ma in realtà la legge è molto chiara: se un automobilista passa con il giallo quando avrebbe potuto fermarsi in sicurezza, rischia comunque una sanzione.

Quanti secondi dura il semaforo giallo?

La durata del semaforo giallo varia a seconda delle caratteristiche dell’incrocio e del traffico locale. In genere, nelle aree urbane, il tempo medio è di 3-4 secondi, mentre nelle strade extraurbane può arrivare a 5-6 secondi. Questo tempo è calcolato per consentire una decelerazione sicura e per ridurre il rischio di incidenti causati da frenate improvvise o da veicoli che accelerano per passare all’ultimo istante.

Tuttavia, la durata del giallo può essere un fattore determinante per le multe, soprattutto nei casi in cui i semafori siano dotati di telecamere. Alcune sanzioni scattano automaticamente quando il sistema rileva che un veicolo è passato con il rosso dopo un periodo insufficiente di giallo. Per questo motivo, è sempre bene conoscere i tempi e comportarsi di conseguenza.

Quando scatta la multa da 167€ euro?

L’infrazione viene registrata quando il veicolo attraversa la linea dell’incrocio mentre il semaforo è già diventato rosso. Il Codice della Strada prevede una multa di 167€ per chi non rispetta l’arresto al semaforo, che può salire a 222 euro se l’infrazione avviene nelle ore notturne (tra le 22:00 e le 7:00).

Oltre alla sanzione pecuniaria, il conducente rischia anche la decurtazione di 6 punti sulla patente e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza di guida da 1 a 3 mesi. Questo significa che superare il semaforo giallo con troppa leggerezza può avere conseguenze ben più gravi di una semplice multa.

Le telecamere ai semafori (T-Red) giocano un ruolo fondamentale nell’identificazione delle infrazioni. Questi dispositivi sono in grado di registrare il momento esatto del passaggio del veicolo e determinare se è avvenuto con il rosso. La presenza dei T-Red ha reso più difficile giustificare eventuali errori di valutazione da parte degli automobilisti, riducendo il margine di contestazione delle multe.

Come evitare la multa e guidare in sicurezza

A questo punti entriamo nel merito della questione è troviamo il nocciolo che interessa i risparmiatori. Per evitare di incorrere nella sanzione, è importante adottare alcune strategie di guida sicura:

Riduci la velocità in prossimità degli incroci: Se sai di essere vicino a un semaforo, riduci gradualmente la velocità per avere il tempo di fermarti in caso di giallo. Evita frenate brusche all’ultimo momento.

Calcola la distanza e il tempo di reazione: Se sei molto vicino all’incrocio quando scatta il giallo e fermarti bruscamente potrebbe causare pericoli per chi segue, allora puoi attraversare. Tuttavia, se hai abbastanza spazio per fermarti in sicurezza, è sempre meglio farlo.

Evita accelerazioni inutili: Accelerare per “bruciare” il semaforo giallo è una pratica rischiosa. Non solo aumenta il rischio di incidenti, ma se il rosso scatta prima che tu abbia completamente attraversato, la multa è inevitabile.

Presta attenzione alla segnaletica aggiuntiva: In alcuni incroci sono presenti timer che indicano i secondi rimanenti prima del cambio di segnale. Osservarli con attenzione può aiutarti a prendere la decisione giusta.

Rispetta le regole anche di notte: Il traffico ridotto nelle ore notturne non è una giustificazione per ignorare il semaforo giallo o rosso. Le sanzioni notturne sono più severe, quindi conviene sempre adottare una guida prudente.

Passare con il semaforo giallo può sembrare una decisione banale, ma in realtà può costare caro.

La multa da 167 euro, la decurtazione di punti sulla patente e la possibile sospensione della licenza rendono chiaro quanto sia importante rispettare la segnaletica semaforica. La durata del giallo, che varia dai 3 ai 6 secondi, è pensata per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, ed è fondamentale imparare a gestire correttamente questa fase per evitare sanzioni e incidenti.

Adottando una guida prudente, riducendo la velocità in prossimità degli incroci e rispettando le regole del Codice della Strada, ogni automobilista può contribuire a rendere la circolazione più sicura per sé e per gli altri.

In sintesi.