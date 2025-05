La no tax area è quella fascia reddituale entro la quale il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730. Il motivo è semplice: si tratta di soggetti che, per effetto dei redditi percepiti, beneficiano di detrazioni fisse (come quelle da lavoro dipendente o da pensione) che azzerano l’imposta eventualmente dovuta.

La soglia prevista è pari a 8.500 euro annui. Chi rientra in questa fascia si trova in una condizione particolare: è un incapiente fiscale, ovvero un contribuente che non ha imposte da versare, ma che non può nemmeno detrarre eventuali spese, proprio perché non ha capienza d’imposta.

In altre parole, non solo non è obbligato a presentare la dichiarazione, ma non avrebbe senso farlo, poiché non otterrebbe alcun rimborso.

A meno che non vi siano altre situazioni reddituali o lavorative da considerare. Infatti, possono esserci casi particolari che aprono la strada a recuperi fiscali di cui alcuni contribuenti non sono consapevoli. Prendendo come riferimento la soglia massima della no tax area, è possibile arrivare a recuperare fino a 1.700 euro. Ma com’è possibile tutto questo?

La domanda giunta in redazione

“Buonasera, sono un contribuente che ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi con il modello 730. Nel 2024 però ho cambiato lavoro. Adesso svolgo un’attività lavorativa con ritenuta d’acconto. Ho percepito un reddito lordo di 6.000 euro, tutto soggetto a ritenuta. Il mio committente, trattenendo il 20%, mi ha versato 4.800 euro netti. Un collega che lavora con ritenuta da più tempo mi ha detto che recupera tutto con il 730. Ma io credo che con solo 6.000 euro di reddito non abbia senso fare la dichiarazione.

Secondo voi ho ragione? Oppure ci sono aspetti che non conosco e potrei recuperare qualcosa anche io?”

Modello 730, ecco a chi conviene presentarlo anche con 5.000 euro di reddito

Nel caso dei lavoratori dipendenti, lo stipendio percepito è già al netto delle imposte, poiché il datore di lavoro trattiene direttamente l’IRPEF ogni mese. In sede di presentazione del modello 730, il contribuente si limita a effettuare i conguagli fiscali: può versare IRPEF aggiuntiva (se dovuta) oppure recuperare imposte già trattenute, grazie alla presenza di spese detraibili.

Il discorso è diverso per il lavoratore autonomo occasionale, che gestisce in autonomia la propria fiscalità. Spesso in questi casi si adotta il regime della ritenuta d’acconto, che prevede un prelievo del 20% sul compenso lordo. Significa che, per ogni 1.000 euro fatturati, il lavoratore incassa 800 euro netti.

Ecco perché conviene presentare la dichiarazione dei redditi

Fino a 4.800 euro annui, le prestazioni occasionali non sono soggette a ritenuta d’acconto. Tuttavia, superata questa soglia, l’utilizzatore del servizio trattiene il 20% a titolo di IRPEF, versandolo allo Stato per conto del prestatore.

Il reddito derivante da ritenuta d’acconto si cumula con gli eventuali altri redditi assoggettabili a IRPEF. Tuttavia, se il reddito da lavoro autonomo occasionale è l’unico percepito e rientra comunque nella no tax area, allora presentare la dichiarazione può essere molto conveniente.

Infatti, le ritenute già subite possono essere recuperate integralmente, proprio come suggerisce il collega al nostro lettore.

Anche con soli 6.000 euro di reddito, si ha diritto a un rimborso fiscale, purché venga presentato il modello 730.