I pensionati devono fare la dichiarazione dei redditi? Come canta Laura Pausini con il brano Ascolta il tuo cuore: “È difficile capire qual è la cosa giusta da fare se ti batte nella testa un’emozione”. Non sempre sappiamo cosa sia giusto fare oppure no. Tante, d’altronde, possono essere le variabili con cui dover fare i conti e che possono avere un impatto non indifferente sulle nostre decisioni. Basti pensare ai vari adempimenti fiscali, come la dichiarazione dei redditi, per cui dobbiamo rispettare determinate scadenze e presentare dei moduli ad hoc.

Proprio in tale ambito è giunto in redazione il quesito di un nostro lettore che ci chiede: “Buonasera, mi chiamo Costanzo. Dopo oltre 40 anni di carriera, finalmente, l’anno scorso sono andato in pensione. Fresco di saluti al mondo del lavoro, vorrei trascorrere i prossimi anni all’insegna della tranquillità e pertanto evitare di avere problemi di vario genere, compreso quelli con il Fisco. Proprio per questo motivo ho deciso di scrivervi, per chiedere se adesso che sono pensionato debba presentare la dichiarazione dei redditi oppure è un obbligo solamente per i lavoratori. Grazie mille in anticipo per la vostra gradita risposta”.

Ma i pensionati devono fare la dichiarazione dei redditi?

Bisogna sapere che per i pensionati l’ente pensionistico agisce come sostituto d’imposta, proprio come un datore di lavoro opera per i lavoratori dipendenti.

Ne consegue che gli eventuali rimborsi o trattenute derivanti dalla dichiarazione dei redditi vengono applicati direttamente sul trattamento pensionistico. Questo vuol dire che anche i pensionati devono presentare la dichiarazione dei redditi. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate attraverso le istruzioni per la compilazione del modello 730/2025:, infatti:

“Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientra nelle ipotesi di esonero […] La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2024″.

Entrando nei dettagli i pensionati devono presentare il modello 730 se, oltre all’assegno pensionistico, percepiscono ulteriori redditi, come redditi da affitto, derivanti da investimenti finanziari, o altre entrate che non siano già soggette a ritenuta alla fonte.

Ma non solo, attraverso la dichiarazione dei redditi è possibile richiedere detrazioni o deduzioni fiscali, come spese mediche ed eventuali interessi sul mutuo della prima casa. Permette inoltre, ove necessario, di regolarizzare la propria situazione fiscale, ad esempio per correggere errori nella precedente dichiarazione o per compensare imposte non versate.

Chi è esonerato dalla presentazione del modello 730

Non tutti i pensionati, è bene sapere, devono presentare il modello 730.

In genere coloro che percepiscono solamente la pensione e non hanno altre fonti di reddito non sono obbligati a farlo. Questo perché l’ente pensionistico provvede alla fonte a trattenere le imposte. In particolare tra i casi più comuni di esonero si annoverano i seguenti:

pensionati che registrano un reddito complessivo annuo inferiore alla no tax area, ovvero pari a massimo 8.500 euro;

soggetti che percepiscono solo redditi da pensione, senza altre fonti di reddito, e che non devono portare alcuna spesa in detrazione;

pensionati che non hanno lavorato nell’anno precedente e che non hanno immobili, investimenti o altri beni in grado di generare reddito tassabile.

Stabilire a priori se un pensionato debba o meno presentare la dichiarazione dei redditi, pertanto, non è possibile. In linea generale è possibile affermare che non tutti i pensionati hanno l’obbligo di presentare il 730. È necessario però farlo se si hanno ulteriori redditi oltre alla pensione o se si vuole usufruire di detrazioni e deduzioni fiscali. In caso di dubbi si invita a leggere le istruzioni fornite in merito sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure rivolgersi ad un Caf o Patronato.