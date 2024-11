Certificate su Energia USA ad Alto Rendimento Annuo

Interessante Certificato appena emesso da Leonteq, che consente di investire su 2 sottostanti azionari USA appartenenti al settore dell’energia statunitense.

Informazioni sul portafoglio sottostante

In questo caso, i sottostanti del certificato targato Leonteq sono quotati in USA al NASDAQ e al NYSE, essendo rispettivamente rappresentati da: Constellation Energy (CGE) e Vistra (VST).

Informazione storica su Bilanci e Prezzi

Le 2 aziende sono quotate da un periodo di tempo insufficiente (CEG è quotata solamente da febbraio 2022) da poter effettuare adeguate valutazioni di stampo quantitativo.

Il rischio

Ad esempio analizzare bene i bilanci (Ricavi, Utili, FCF ecc.) o il processo stocastico random walk o momentum) che muove fondamentalmente il processo del prezzo del sottostante analizzato.

Banalmente, le 2 aziende sono positivamente correlate, in quanto tutte 2 appartengono al settore delle energia statunitense. In tal modo si riduce il rischio di correlazione, ossia il rischio che potenzialmente i valori di tutti i titoli viaggi indipendentemente l’uno dall’altro, andando ad inficiare l’elargizione di cedole e/o la restituzione integrale del capitale nominale anche a causa di uno solo dei sottostanti.

La volatilità implicita presenta un margine più che sufficiente per la strutturazione del prodotto: la più pesante è VST con un metrica in salita a circa il 64%; segue CEG, sempre con un buonissimo marine, intorno al 49%.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale Market Screener Assegna 2 BUY secchi (con alti target price medi e massimi). Zacks, in base alla metrica degli Earning Surprise (più reattiva al cambiamento degli EPS trimestrali), assegna un HOLD a CEG e addirittura uno STRONG SELL a VST.

Le valutazioni sul fronte fondamentale divergono totalmente.

Sarebbe interessante effettuare un analisi di valutazione dei multipli, con metriche quali P/E o EV/EBITDA rispetto alla media-mediana di settore.

Inoltre le 2 aziende elargiscono dividendi atti alla strutturazione del prodotto.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e districato nella funzione del payoff.

Leonteq Certificate Phoenix Memory Softcallable: la Struttura

A seguire la struttura del certificato targato Leonteq:

Barriera Europea al 50% dei valori iniziali Trigger cedole al 50% dei valori iniziali Cedole mensili condizionate dell’1,25% (max. 15,00% p.a.) sul valore nominale Opzione Call Mensile (Softcall) osservabile già dal 4° mese (dal 28.02.2025) Scadenza a 3 anni Valore nominale di 1000 euro Opzione quanto che neutralizza variazioni del tasso di cambio Prezzo lettera rilevato a 1000,58 Euro – intorno alle 10:45 del 06.11.2024 –

Leonteq Certificati Phoenix Memory Softcallable: Funzionamento del Payoff e Rendimento Potenziale

Il Certificato è stato emesso da Leonteq il 04.11.2024, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 28.10.2027 (liquidazione 04.11.2027), scambi operativi su Cert-X ed un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo cedolare

Il certificato in questione paga dunque corpose cedole mensili condizionate di 12,50 Euro, cioè se ogni sottostante non scende oltre il trigger cedole, posto al 50% dei valori iniziali; in altre parole i valori di mercato dei 2 sottostanti non devono scendere al di sotto della metà del rispettivo valore iniziale, nelle relative date di valutazione, affinché avvenga il pagamento del premio.

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono contemporaneamente sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato: Opzione Call

Il meccanismo di rimborso anticipato è attivo dal 4° mese e dà all’emittente la facoltà, e non l’obbligo, di rimborsare il certificato al valore nominale. Se venisse esercitata tale facoltà l’emittente restituirebbe i 1000 Euro, più le eventuali cedole; in caso contrario la vita del prodotto continua.

NB: se alla prima data Leonteq esercita l’opzione call, si ottengono le eventuali 4 cedole (sottostanti>50% dei valori inziali) più il nominale, ossia un massimo potenziale di 1050 Euro, corrispondenti ad un rendimento lordo massimo a poco meno di 4 mesi del 4,94% (circa 15,81% annualizzato).

Scadenza

Altrimenti si passa alla seconda data di valutazione di softcallability, con un massimo potenziale di 1062,50 Euro, corrispondenti ad una poco meno di 5 mesi del(circa) ecc, fino alla penultima data.

A scadenza, se il prodotto non è stato richiamato anticipatamente da Leonteq, si prefigurano 2 scenari potenziali:

se ogni sottostante non scende la barriera europea, posta al 50% dei valori iniziali (stessa entità del trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il nominale, ossia un totale di 1450 Euro, con un rendimento a poco meno di 3 anni (circa 2,98 anni) del 44,92% (circa 15,10% annualizzato). in caso contrario il certificato replica linearmente la performance del sottostante peggiore (ossia con valore peggiore rispetto a quello iniziale, anche detto Worst Of, WO), pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea ed Opzione Quanto

Da notare la presenza della barriera europea. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare anche la presenza dell’opzione quanto. Nonostante due sottostanti su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro. Ciò non lascia l’investitore esposto a variazioni, favorevoli o sfavorevoli, del tasso di cambio EUR/USD.

Il Portafoglio Sottostante, il WO e la Componente Lineare

La situazione attuale sul portafoglio sottostante di questo certificato firmato Leonteq è la seguente:

CEG -> valore iniziale (265 USD), Barriera/Trigger Cedola (132,5 USD), Valore di Mercato (Chiusura del 05.11.2024 a 233,75 USD, pari all’88,21% del Valore Iniziale)

VST -> valore iniziale (126,66 USD), Barriera/Trigger Cedola (63,33 USD), Valore di Mercato (Chiusura del 05.11.2024 a 121,87 USD, pari al 96,22% del Valore Iniziale)

NB: CEG rappresenta per ora il sottostante WO. Dato che si trova all’88,21% del suo valore iniziale e dato che il certificato quota in lettera intorno la pari, si può dire che il prodotto stesso quota con un premio sulla componente lineare.

Codice ISIN

Ciò si spiega con le elevate cedole e la protezione conservativa, uniti alla softcallablity, che sostengono il prezzo intorno al valore nominale.

CH1390860653

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificate dell’emittente elvetico Leonteq.

