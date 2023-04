Tirocinio nella NATO con retribuzione da 1200 euro al mese, come candidarsi?

Competenze, diplomazia, capacità relazionali, sono solo alcune delle caratteristiche richieste per affrontare il tirocinio della NATO. Aperte le candidature per partecipare agli stage formativi retribuiti. Lo stipendio prevede infatti un rimborso per le spese viaggio con un importo massimo di 1200 euro al mese. Vediamo come partecipare.

Tirocinio NATO, un’occasione che fa la differenza

Fare la propria parte nel mondo significa anche intraprendere strade che permettano di occupare un ruolo di spicco sui palcoscenici più importanti. La formazione proposta è rivolta a studenti universitari e neolaureati, i quali hanno tempo di presentare la propria candidatura fino al 7 maggio prossimo. NATO è l’acronimo di North Atlantic Treaty Organization (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord). Si tratta di una delle più importanti organizzazioni del paese ed è atta a salvaguardare la sicurezza e la libertà dei 31 stati che ne sono membri. L’alleanza è stata istituita nel 1949, quando alla fine della seconda guerra mondiale gli stati membri firmarono a Washington un patto al fine di promuovere i valori democratici e prevenire i conflitti bellici.

Oltre a fare opera di diplomazia, è anche chiamata in causa per risolvere le crisi grazie alle capacità militari in suo possesso. Sono innumerevoli le basi NATO nel mondo, solo in Italia se ne contano circa 120, al cui interno opera l’esercito statunitense. Ma qual è l’opportunità lavorativa che l’organizzazione internazionale sta offrendo ai giovani? Si tratta di stage finalizzati al reclutamento di nuove risorse. I candidati potranno svolgere i percorsi di formazione nella sede di Bruxelles o anche in quelle presenti in Italia. Tali stage hanno generalmente la durata di 6 mesi. Le mansioni da svolgere sono, tra le altre cose:

assistenza nella redazione e preparazione dei documenti ufficiali;

ricerca;

analisi dei media;

servizi di supporto tecnico e amministrativo.

Ecco invece le aree in cui i tirocinanti potranno essere inseriti:

affari politici;

difesa e sicurezza;

innovazione;

operazioni;

comunicazioni;

supporto alle imprese e risorse umane;

finanza;

scienza e tecnologia;

infrastrutture e strutture.

Come candidarsi?

Non sono poche le opportunità lavorative offerte in questo mese di aprile ormai in chiusura, a tal proposito segnaliamo i tanti concorsi finalizzati al reclutamento di ben 9000 risorse. Ma torniamo al tirocini della NATO. Quali sono i requisiti da soddisfare per partecipare? I candidati devono avere un’età non inferiore ai 21 anni, ed avere la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Alleanza. Devono inoltre aver conseguito una laurea o un master da almeno 12 mesi, oppure essere studenti universitari iscritti almeno al terzo anno. Infine, devono conoscere fluentemente l’inglese o il francese. Per quanto riguarda la candidatura, sarà necessario iscriversi al portale dell’Organizzazione e selezionare la voce relativa ai nuovi tirocini. All’interno della piattaforma sarà possibile compilare il form online e caricare il proprio curriculum.

La preselezione avverrà a giugno. In questa fase verranno scelti per un colloquio i candidati ritenuti più idonei sulla scorta dei titoli presentati. Superato questo secondo step, che avrà luogo tra luglio e settembre, i candidati verranno informati tramite una lettera di offerta di tirocinio. Accettata tale proposta, i tirocinanti potranno iniziare il loro corso di formazione che si terrà tra marzo e settembre 2024.