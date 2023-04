Concorsi pubblici: ad aprile bandi in scadenza per 9.000 assunzioni

Trovare lavoro nel pubblico impiego non è mai facile, bisogna superare dei concorsi difficili e anche studiando molto nessuno assicura il tanto sognato posto fisso. Dall’inizio dell’anno, però, sono stati pubblicati molti bandi, alcuni per entrare nell’Esercito o in altri corpi della polizia, altri per infermieri, bidelli, impiegati e funzionari nei vari ministeri e molti scadono ad aprile.

Se si è alla ricerca di un impiego pubblico, il mese di aprile può essere il mese giusto per trovare lavoro. Sono in scadenza infatti bandi per 9.000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione, con contratti sia a tempo indeterminato che determinato presso enti statali, Università, ministeri, Regioni ed enti locali. Nella maggior parte dei casi possono partecipare alle selezioni sia diplomati che laureati, mentre in sporadici casi è sufficiente anche la licenza media. Un altro vantaggio significativo è che non è richiesta alcuna esperienza. E<cco di seguito alcuni dei più importanti per cui c’è tempo anche ad aprile per candidarsi.

Concorsi pubblici, bando per l’esercito: assunzioni per 6.500 VFI (volontari in ferma prefissata iniziale)

I più giovani che vogliono cominciare una carriera militare possono iscriversi al bando di concorso dell’Esercito 2023 per 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale, noti anche con la sigla VFI. La selezione si rivolge ai civili e l’unico requisito è il possesso del diploma di primo grado (licenza media). Le domande potranno essere presentate dal 12 aprile fino all’11 maggio.

Concorso Scuole Militari di Esercito, Marina ed Aeronautica

Dal 1° aprile fino al 2 maggio di quest’anno sarà possibile inviare domanda per l’ammissione alle Scuole Militari della Nunziatella di Napoli, della Morosini di Venezia, della Teuliè di Milano e della Douhet di Firenze.

Bando di Polizia di Stato per 8 orchestrali della banda musicale

In totale sono previste 245 assunzioni per le scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

Il bando di concorso per l’assunzione di 8 orchestrali della banda musicale della Polizia scade il prossimo 26 aprile. Gli interessati devono saper suonare i seguenti strumenti musicali: contrabasso, corno, fagotto, flicorno e clarinetto. Tra i requisiti richiesti anche il diploma accademico di secondo livello e il non aver superato il 40° anno di età.

E infine quelli per 32 tenenti dell’Aeronautica militare e per bidelli (Personale ATA) in Campania

Scade sempre il 26 aprile anche il bando fissato dal Ministero della Difesa per la nomina di 32 tenenti in servizio permanente nell’Aeronautica militare. Possono partecipare alla selezione anche i civili e non soltanto i militari. Di questi, 21 verranno nominati tenenti nel ruolo del Genio Aeronautico nello Spazio della Difesa e nei Domini Cyber, altri 5 nel ruolo del Genio Aeronautico, mentre gli ultimi 6 andranno a rinforzare il Corpo Sanitario Aeronautico.

Il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento ha indetto un concorso per personale ATA al fine di avviare la formazione di una graduatoria in modo da avere un ricambio per eventuali sostituzioni o supplenze urgenti. Il bando scade il prossimo 21 aprile ed il titolo richiesto è il semplice assolvimento dell’obbligo scolastico.