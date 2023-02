Offerte di lavoro in Toscana, posizioni aperte e come presentare domanda

Sono diverse le offerte di lavoro in Toscana proposte per questo mese, e spaziano dall’autista fino ad arrivare ad operai del settore calzaturiero. Le posizioni sono aperte ad Empoli, Vinci e Firenze ed offrono un’importante occasione per chi è in cerca di lavoro in questo momento. Vediamo di quali si tratta.

Offerte lavoro in Toscana

Con il mese di febbraio in chiusura, chi sta cercando lavoro si proietta già nel nuovo mese di marzo ormai imminente. A tal proposito, sono in arrivo due avvisi per concorsi ASMEL che saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo prossimo. Ma ora concentriamoci sulle offerte di lavoro in Toscana proposte da Synergie. La prima che vi presentiamo è un corso personalizzato per meccanici auto. Si tratta di un percorso formativo gratuito finalizzato all’inserimento in apprendistato come meccanico auto presso importanti officine nella zona di Barberino Tavernelle, in provincia di Firenze. I requisiti sono:

età di apprendistato;

automunito;

precisione e capacità di lavorare nei tempi assegnati e con gli standard richiesti;

attitudine a svolgere lavori manuali.

La seconda proposta lavorativa offerta è a Vinci, ed è rivolta ad autisti. Le risorse selezionate si occuperanno del trasporto di merce e, occasionalmente, del trasporto di clienti internazionali in visita all’azienda. Richiesta la disponibilità a occasionali trasferte. I requisiti sono:

esperienza pregressa;

patente di tipo C + CQC.

Posizioni aperte anche per magazziniere mulettista. Il lavoro è a Empoli ed è richiesta esperienza nel settore. La risorsa si occuperà del carico merci e della gestione del magazzino.

Altre posizioni e come fare domanda

La terza offerta di lavoro in Toscana che vi presentiamo è relativa a operai junior del settore calzaturiero. Gli operai assunti saranno inseriti all’interno della monovia di montaggio e rifinizione e si occuperanno delle varie fasi di: grattatura, montaggio, pulizia scarpa, scatolatura, masticiatura, controllo qualità. Non ci sono requisiti particolari da soddisfare e si accettano candidature anche senza esperienza, purché il candidato si dimostri fortemente motivato e disponibile da subito. Il luogo di lavoro è Empoli. Per questa figura professionale è disponibile anche un corso di formazione gratuito atto a formare addetti alla manovia di montaggio.

età di apprendistato;

attitudine a svolgere lavori manuali;

precisione e capacità nel rispettare i tempi e gli standard qualitativi.

Il luogo di lavoro è Circondario Empolese Valdelsa. I requisiti sono:

Ultima offerta di lavoro in Toscana proposta dal gruppo Synergie è quella del giardiniere part time. Il luogo di lavoro è a Firenze ed è richiesta esperienza pregressa nella mansione. Ecco di seguito tutte le pagine per presentare domanda relativa alla propria candidatura:

Giardiniere part-time;

Magaziniere mulettista:

Corso per manovia montaggio calzature;

Operaio settore calzaturiero;

Autista;

Corso meccanici auto.

Per candidarsi, basta collegarsi alla pagina della figura professionale scelta e cliccare sulla voce “invia candidatura”. A quel punto sarà possibile registrarsi con le proprie credenziali e inviare il curriculum.