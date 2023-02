Concorso ASMEL per enti locali, tutti i profili professionali richiesti

Rilasciati due nuovi avvisi inerenti il concorso ASMEL 2023 per gli Enti Locali. Per chi non sapesse di cosa si tratta, con tale sigla si indica una nuova tipologia di selezione inaugurata dal Decreto Reclutamento varato nell’estate 2021. Tale tipologia prevede per gli enti pubblici la possibilità di aggregarsi per creare elenchi di idonei dai quali attingere per creare assunzioni di personale.

Concorso ASMEL per enti locali, i due nuovi avvisi

Il primo avviso propone l’aggiornamento degli elenchi idonei avviati lo scorso anno e finalizzati all’assunzione di 15 profili professionali. Il secondo è volto alla creazione di nuovi elenchi relativi all’assunzione di ulteriori 16 profili. ASMEL ha già rilasciato i testi relativi ai due bandi, mentre per la pubblicazione ufficiale su Gazzetta dovremo attendere il 7 marzo 2023. Per presentare domanda basta collegarsi alla piattaforma ufficiale ed effettuare la registrazione tramite SPID. La propria candidatura può essere presentata esclusivamente a partire dal 7 marzo, giorno come detto in cui verrà ufficializzato il concorso.

La scadenza è fissata nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. I candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono versare il contribuito di euro 10,33 per ogni profilo al quale intendono iscriversi. La selezione avverrà attraverso una prova selettiva semplificata strutturata in questo modo:

n. 30 domande sulle materie specifiche di ciascun profilo professionale;

n. 25 domande sulle materie comuni;

n. 5 domande situazionali volte ad accertare le capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e attitudinali.

Il mese di febbraio si è ormai concluso, ma non mancheranno senza dubbio le opportunità lavorative anche a marzo. Particolarmente interessante, ad esempio, sono le nuove assunzioni Poste Italiane. Prima di vedere tutti i profili professionali per l’aggiornamento di elenchi idonei, ecco l’elenco degli enti locali aderenti:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Toscana;

Umbria;

Veneto.

Profili professionali, primo elenco idonei

Ma veniamo finalmente ai profili professionali, partiamo dal primo elenco idonei:

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo Informatico – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Esperto rendicontazione – Cat. D, Posizione economica di accesso D1;

Istruttore Amministrativo – Cat. C, Posizione economica di accesso C1;

Istruttore Amministrativo – Contabile – Cat. C, Posizione economica di accesso C1;

Istruttore di Vigilanza – Cat. C, Posizione economica di accesso C1;

Istruttore Tecnico – Geometra – Cat. C, Posizione economica di accesso C1;

Istruttore Informatico – Cat. C, Posizione economica di accesso C1;

Educatore Asilo Nido – Cat. C, Posizione economica di accesso C1.

Secondo elenco idonei

Istruttore Direttivo / Funzionario Farmacista – Cat. D, Posizione giuridica ed economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo / Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D, Posizione giuridica ed economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo / Funzionario Avvocato, Cat. D, Posizione giuridica ed economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo / Funzionario Psicologo, Cat. D, Posizione giuridica ed economica di accesso D1;

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi – Cat. D, Posizione giuridica ed economica di accesso D1;

ed economica di accesso D1;

Istruttore Turistico – Cat. C, Posizione giuridica ed economica di accesso C1;

Istruttore Comunicazione – Cat. C, Posizione giuridica ed economica di accesso C1;

Istruttore Contabile – Cat. C, Posizione giuridica ed economica di accesso C1;

Messo notificatore – Cat. B, Posizione giuridica ed economica di accesso B3;

Collaboratore amministrativo – Cat. B, Posizione giuridica ed economica di accesso B3;

Collaboratore tecnico giardiniere – Cat. B, Posizione giuridica ed economica di accesso B3;

Collaboratore tecnico elettricista – Cat. B, Posizione giuridica ed economica di accesso B3;

Collaboratore tecnico falegname – Cat. B, Posizione giuridica ed economica di accesso B3;

Collaboratore tecnico muratore – Cat. B, Posizione giuridica ed economica di accesso B3;

Collaboratore tecnico idraulico – Cat. B, Posizione giuridica ed economica di accesso B3;

Autista Scuolabus – Cat. B, Posizione giuridica ed economica di accesso B3.

Requisiti richiesti

Per quanto concerne i requisiti generali relativi al nuovo concorso ASMEL, tutti i candidati devono avere: