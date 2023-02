Assunzioni Poste Italiane: entro aprile 3mila offerte lavoro anche per diplomati

In Italia la quota di persone che hanno solo la terza media o il diploma sono tante. E’ per questo che il mercato del lavoro, almeno negli ultimi mesi, sta cambiando e di conseguenza aumentano le proposte per diplomati, come aveva anticipato un report dedicato alle tendenze sul lavoro futuro. Sempre più aziende, infatti, pubblicano delle selezioni riferite anche a chi ha solo il diploma, per dimostrare che non sempre è necessaria una laurea per trovare impiego. È il caso di Poste Italiane, che entro aprile 2023 ha in mente l’assunzione di 3 mila persone. Si tratta di maxi selezioni per portalettere, addetti allo smistamento e altre figure come corrieri. Cerchiamo di capire di più in merito a queste opportunità di lavoro.

Assunzioni Poste Italiane, 3mila offerte lavoro per postini

Maxi assunzioni in vista per Poste Italiane, che entro il mese di aprile assumerà 3mila persone in tutta Italia con contratti a tempo determinato.

772 posti al Nord Ovest

291 posti al Nord Est

598 posti al Centro Nord

407 posti al Centro

678 posti al Sud

342 posti in Sicilia.

Si tratta, perlopiù, di figure di portalettere e addetti allo smistamento. Molto spesso, infatti, Poste Italiane, apre delle selezioni per esigenze stagionali, che di solito hanno contratti a termine. Per la stagione primavera- estate, quindi, sono disponibili vari posti di lavoro di cui:

Per candidarsi come portalettere per Poste Italiane non servono particolari requisiti ma si richiedono un diploma o una laurea e la capacità di guidare il motomezzo aziendale per la consegna della posta.

Una volta inviata la candidatura, saranno le risorse umane delle Poste a inviare via mail un test da effettuare da remoto che vale come prova preselettiva.

Si cercano anche corrieri SDA addetti alla logistica

Chi la supera sarà chiamato per un colloquio e la prova di guida del motomezzo aziendale.

Oltre alle figure a tempo determinato, Poste sta cercando anche corrieri SDA addetti alla logistica con un contratto a tempo pieno e determinato per Sda Express Courier.

I candidati dovranno occuparsi delle attività di magazzino, incluso il carico e lo scarico delle merci, ma anche della movimentazione e il trattamento delle merci stesse. In questo caso per candidarsi alla posizione in oggetto è necessario possedere questi requisiti:

diploma di maturità con un punteggio minimo di 70 su 100

disponibilità a lavorare in turni e uno spirito di squadra.

La ricerca è rivolta a candidati che vivono in tutta Italia, infatti le sedi di SDA courier sono sparse da Nord a Sud. Per candidarsi c’è tempo fino al 25 giugno 2023. Basta collegarsi alla pagina Poste Italiane lavora con noi e seguire la procedura guidata per caricare il cv e inserire i dati anagrafici. Gli idonei saranno contattati per eventuali colloqui e prove.