Offerte di lavoro a Torino, da geometri a cuochi, tante figure ricercate

Sono davvero numerose le offerte di lavoro a Torino in questo periodo. Questo grazie alla collaborazione tra il centro per l’impiego di Torino Nord e l’Assessorato al lavoro Regione Piemonte, i quali si sono prodigati di trovare personale per diverse ditte e imprese e hanno pubblicato una serie davvero consistente di proposte lavorative sul portale ufficiale del CPI. Vediamo quali sono le posizioni aperte.

Offerte di lavoro a Torino, posizioni aperte

“Torino, Torino, la bella città, si mangia, si beve e bene si sta”. La nuova generazione difficilmente conoscerà questa vecchia canzone, eppure era molto in voga negli anni 60, durante il boom economico del nostro paese, quando la città piemontese, essendo il fulcro insieme a Milano della produzione industriale del paese, accoglieva tantissimi meridionali in cerca di lavoro. Le cose, in fondo, non sono poi cambiate tantissimo negli ultimi decenni, poiché Torino conserva ancora quel primato, anche se l’offerta lavorativa è decisamente inferiore rispetto al passato.

Ad ogni buon conto, il sito IoLavoro della Regione Piemonte stavolta è ricco di opportunità lavorative. Chi sta cercando lavoro e vive a Torino potrebbe quindi trovare particolarmente interessanti le proposte professionali pubblicate sul portale, ma allo stesso tempo non vorrà farsi sfuggire anche altre occasioni, come ad esempio le assunzioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il nuovo concorso indetto. Ma non divaghiamo e torniamo a concentrarci sulle offerte di lavoro a Torino. Vediamo quindi quali sono le occasioni presentateci al momento dal capoluogo piemontese.

Assunzioni, le posizioni aperte

Ecco di seguito tutte le posizioni aperte per le quali è possibile candidarsi presentando domanda attraverso il portale regionale succitato.

addetto pulizie nei supermercati, contratto part time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, requisiti: esperienza pregressa da 0 a 6 mesi;

nei supermercati, contratto part time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, requisiti: esperienza pregressa da 0 a 6 mesi; addetto alla vendita , contratto a tempo determinato full time di 3 mesi. Requisiti: conoscenza dell’inglese e disponibilità a lavorare su turni;

, contratto a tempo determinato full time di 3 mesi. Requisiti: conoscenza dell’inglese e disponibilità a lavorare su turni; c uoco per tavola calda/pasticceria . Contratto a tempo indeterminato, richiesta esperienza da 1 a 5 anni;

. Contratto a tempo indeterminato, richiesta esperienza da 1 a 5 anni; addetto alla segreteria , contratto a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: conoscenza programma zucchetti e prima nota (registro delle entrate e uscite dalla cassa), diploma di ragioneria;

, contratto a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: conoscenza programma zucchetti e prima nota (registro delle entrate e uscite dalla cassa), diploma di ragioneria; a ddetto stipendi e paghe , contratto full time a tempo determinato di 12 mesi. Richiesta buona conoscenza dell’ambito amministrativo e fiscale, e del pacchetto Office. Posizione aperte per laureati e diplomati. Preferibile esperienza pregressa;

, contratto full time a tempo determinato di 12 mesi. Richiesta buona conoscenza dell’ambito amministrativo e fiscale, e del pacchetto Office. Posizione aperte per laureati e diplomati. Preferibile esperienza pregressa; manovale edile , contratto full time a tempo determinato di 6 mesi, richiesta esperienza nella mansione;

, contratto full time a tempo determinato di 6 mesi, richiesta esperienza nella mansione; istallatori impianti elettrici industriali , contratto a tempo determinato, tra i requisiti figura esperienza pregressa da 1 a 5 anni, gli altri requisiti sono il possesso della patente B e titolo di studio scuola secondaria superiore;

, contratto a tempo determinato, tra i requisiti figura esperienza pregressa da 1 a 5 anni, gli altri requisiti sono il possesso della patente B e titolo di studio scuola secondaria superiore; cuoco ristorante , contratto determinato, requisito diploma alberghiero;

, contratto determinato, requisito diploma alberghiero; quality control assistant , contratto full time a tempo determinato, requisiti: iploma di Ragioneria o Laurea in Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali – Neolaureati o con Esperienza di almeno 1 anno;

, contratto full time a tempo determinato, requisiti: iploma di Ragioneria o Laurea in Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali – Neolaureati o con Esperienza di almeno 1 anno; geometra/tecnico della sicurezza, contratto di apprendistato full time. Requisiti: diploma in costruzione, ambiente e territorio o perito tecnico, patente B e disponibilità a spostarsi in provincia per i sopralluoghi.

Insomma, Torino non sarà più la capitale dell’impiego come lo era fino a qualche decennio fa, ma le offerte di lavoro che il Centro per l’Impiego stanno lanciando in questo periodo sono comunque di grande interesse per tutti coloro che sono in cerca di occupazione.