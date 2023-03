Offerte di lavoro per operai, tecnici e impiegati, 500 assunzioni, ecco dove

Il Gruppo Fincantieri, azienda che lavora nel settore della cantieristica navale insieme ad altre grandi società del settore, ha comunicato nuove offerte di lavoro per operai, tecnici, impiegati, saldatori e tubisti. Ben 500 posti disponibili nella regione del Friuli Venezia Giulia. Vediamo come partecipare alla chiamata.

Offerte lavoro operai e altre figure

La selezione avverrà tramite un recruiting day: avrà luogo il 18 aprile prossimo, a partire dalle 9, presso la sede del Comune di Monfalcone (GO), in piazza della Repubblica. Per quanto riguarda invece i soli posti disponibili a Trieste, il reclutamento avverrà a distanza in seguito alla chiusura del recruiting del 18 aprile. Ma entriamo più nel dettaglio della proposta lavorativa e cerchiamo di capire quali sono le aziende che assumono. Innanzitutto il progetto: si tratta di offerte di lavoro per operai e altre figure professionali promosse dalla regione con la collaborazione del comune di Monfalcone e con il gruppo Fincantieri. Le risorse assunte saranno dislocate in 32 aziende sparse sul territorio friulano.

Monfalcone e Ronchi dei Legionari (Gorizia);

Trieste;

Pordenone;

San Giorgio di Nogaro (Udine).

Ecco i comuni:

Per quanto concerne invece le aziende in cerca di personale, ecco l’elenco:

Fincantieri;

Marine Interiors;

Centro Servizi Navali;

BH Project D.O.O.;

C.M.P. Srl;

Comin Srl;

Conit S.Cons.Arl.;

Consorzio Blue Line Group;

Consorzio Cowork Srl;

Delat Srl;

Esse Group Srl;

ETI SpA;

Famila Srl;

Gdue Ships Srl;

GMR Group Srl;

I.D.A.L.

Group SpA;

M.R.S. New Tecnology Srl;

Marine Work System Società Consortile;

MES Srl Unipersonale;

Monferr Srl;

Naval Sud Srl;

Officine Cercato Srl;

Oma Nord Engineering & Constructione Srl;

Onda Srl;

Petrol Lavori SpA;

Pigozzi Tech Srl;

S. B.T. Montaggi Srl;

B.T. Montaggi Srl; S.G.M. Srl;

SCS Group Srl;

SEM Group Srl;

Sories Group Srl;

Società Consortile;

TEN03 Srl.

Le risorse ricercate

Se vi state chiedendo nello specifico quali sono le figure professionali richieste da queste 32 aziende friulane che operano nel settore della cantieristica navale, scopriamolo subito. Per quanto riguarda Fincantieri, l’azienda assume a Monfalcone e Trieste le seguenti risorse:

tecnici di produzione;

tecnici di progettazione;

supervisori di produzione;

operai specializzati (carpentieri, saldatori, elettricisti, tubisti, montatori);

progettisti strutturali e di impianti;

buyer;

planner e controller;

supply chain analyst;

IT analyst.

Marine Interiors Sp assume a Ronchi dei Legionari e Pordenone queste figure:

progettisti d’arredo;

tecnici qualità e preventivazione.

Centro Servizi Navali SpA invece assume a San Giorgio di Nogaro:

addetti sviluppo processi produttivi;

operai specializzati (taglio plasma, manutenzione).

Le offerte di lavoro per operai e altre figure arrivano a oltre 500 considerando anche le altre aziende, ecco un elenco delle risorse ricercate:

figure operaie – tubisti, carpentieri, saldatori, elettricisti, autisti CQC, ponteggiatori, sabbiatori/spruzzatori, montatori impianti, canalisti, addetti pulizie;

figure impiegatizie – impiegati tecnici per rilievi a bordo nave, impiegati tecnici per gestione componentistica, progettisti, responsabili amministrativi esperti.

Non è il primo recruiting day che vi presentiamo in questo mese. A tal proposito, infatti, vi segnaliamo quello per camerieri e addetti vendita che si terrà sempre nel friulano il 4 aprile. Per quanto riguarda invece le offerte di lavoro per operai, impiegati e le altre figure sopra elencate, la domanda deve essere presentata online sul portale della Regione, alla sezione Eventi. Cliccando su Mi Candido sarà possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum.