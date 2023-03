Offerte lavoro addetti vendita, camerieri e non solo, ecco dove

Importante recruiting day in arrivo per chi è in cerca di occupazione. Offerte di lavoro per addetti vendita, store manager, camerieri e altre figure professionali. Si cercano 75 nuove risorse. Andiamo a scoprire nel dettaglio dove avverrà il reclutamento e quali sono le aziende che stanno cercando personale.

Offerte lavoro addetti vendita e altre figure

La selezione è aperta per 75 nuove risorse. Le figure professionali richieste sono principalmente addetti vendita, store manager e camerieri. Ma dove e quando si terrà il recruiting day? Rispondiamo immediatamente a queste due domande: il luogo è Tiare Shopping di Villese, in provincia di Gorizia, mentre la data è fissata per il 4 aprile prossimo. Le assunzioni saranno effettuate da 21 note aziende, tra cui McDonald’s, Ikea, Calzedonia, Decathlon, MediaWorld e tanti altri ancora. Il reclutamento è stato organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I candidati che verranno assunti saranno impiegati in negozi e punti risosi presenti in città.

Si tratta di un’occasione da non perdere per tutti coloro che sono a caccia di offerte di lavoro.

Tutte le posizioni aperte

Partecipare anon è sempre facile, nonostante siano numerosi i bandi ancora attivi in questo mese di marzo. Meglio quindi cogliere al volo ogni opportunità. Ma come partecipare alla selezione del 4 aprile? I candidati devono inviare il proprio curriculum online entro martedì 28 marzo collegandosi sul portale dell’iniziativa. Coloro che saranno ritenuti idonei riceveranno una mail di conferma per presentarsi aiin presenza che si svolgeranno nel centro commerciale Tiare Shopping.

Sono davvero numerose le offerte di lavoro per il comune di Villese. Andiamo quindi a vedere quali sono le aziende che stanno cercando personale e scopriamo anche quali sono tutte le figure richieste:

Offerte lavoro abbigliamento, calzature e sport:

Bata, Calzedonia, Chic Accent, Clayton, Decathlon, Foot Locker, Intimissimi, Revel, Terranova e Tezenis cercano addetti vendite;

Ristorazione:

Ikea, Kalòs Taverna Greca, McDonald’s, RoadHouse, KFC e Wiener Haus cercano addetti alla sala, addetti alla cucina e store manager;

Casa e arredo:

Febal Casa e Ikea cercano arredatori addetti alle vendite, addetti al magazzino, addetti al servizio clienti. ;

Ci sono poi ulteriori offerte di lavoro proposte dalle seguenti aziende:

MediaWorld;

Milanoptics;

Tagliati X il Successo;

UCI Cinemas.

Le figure professionali richieste sono addetti alle vendite di elettrodomestici, ottici / optometristi, parrucchieri e addetti al cinema multisala. Queste tutte e 75 le posizioni aperte presso il recruiting day di Villese. Se siete residenti o domiciliati a Gorizia o provincia sicuramente non vorrete lasciarvi scappare tale occasione.