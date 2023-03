Concorsi pubblici: i bandi in scadenza a marzo 2023 anche per diplomati

Il mese di marzo inizia con nuovi concorsi pubblici in scadenza proprio durante questo mese. La ricerca del posto fisso, nonostante una tendenza alla flessibilità e la mobilità da parte dei giovani, è ancora un trend ben saldo. Da inizio anno, molti enti pubblici e aziende hanno pubblicato vari bandi di concorso per diversi livelli di carriera. Si cercano giovani laureati, ma anche diplomati con esperienza o senza. Insomma, le proposte nel pubblico impiego non mancano e nei prossimi mesi dovrebbero uscire nuovi bandi pubblici per altrettante posizioni anche da parte di big come Agenzia delle Entrate e Inps. Ma quali sono i concorsi che scadono a marzo?

Concorsi pubblici: i bandi in scadenza a marzo 2023, dove ci ci può candidare

Fino al 6 marzo, c’è tempo per candidarsi al concorso del Ministero dell’istruzione e del merito per il personale da immettere nei ruoli di assistenti di lingua italiana all’estero, di cui 35 posti in Austria, 197 in Francia, 22 in Germania, 3 in Belgio, 8 in Irlanda, 23 in Spagna e 2 nel Regno Unito.

Il lavoro consiste nell’affiancamento ai docenti di lingua italiana all’estero per 8 mesi circa. Per candidarsi è importante possedere una laurea e non avere ancora 30 anni di età. Sempre il Ministero dell’istruzione è alla ricerca di ricercatori di III livello, nell’ambito del Pnrr, per l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr a Rende. Poi c’è un altro bando per ricercatore II e III livello e di tecnologo III livello, sempre per il Cn. La scadenza per questi bandi è fissata 19 marzo.

Per quanto riguarda il comparto difesa, scade il 4 marzo il bando per la Marina Militare per 8 posti da orchestrale nella banda musicale della forza armata.

Scadenze anche per i concorsi dei carabinieri e polizia

Il 10 marzo quello per 1500 posti da volontari in ferma prefissata. Di cui 1000 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 500 per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Per candidarsi basta il diploma e avere tra 18 e 24 anni.

Sempre il 4 marzo scade anche il bando per 43 Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito. Il 2 marzo, invece, è fissata la scadenza del bando per 2.138 posti da Allievi agenti di Polizia. Per partecipare è richiesto un diploma e un’età compresa tra 18 e 26 anni.

Il giorno 11 marzo è fissata la scadenza del bando per 816 allievi marescialli nel ruolo di Ispettori dell’Arma dei Carabinieri mentre c’è tempo fino al 28 marzo per candidarsi al concorso per 775 posti di volontari di ferma iniziale, presso l’Aeronautica Militare.

C’è tempo fino al 21 marzo, anche per candidarsi al bando per 140 posti come commissari, presso la Polizia di Stato

Fino al 23 marzo è invece possibile inviare la domanda per il bando della Guardia di Finanza, che cerca 1.230 allievi Marescialli. Scade il 20 marzo la candidatura riferita al bando per 230 posti come agente di Polizia Municipale, presso il Comune di Milano.

Un altro bando di concorso con scadenza a marzo, è quello messo a punto dall’IRCCS pubblico Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Nello specifico, si cerca candidati di alto profilo per la direzione scientifica con esperienza e capacità manageriali. La scadenza è fissata al 20 marzo.

Nel settore sanità, ugualmente, ci si può ancora candidare per diverse selezioni. Fino al 9 marzo è aperto il concorso presso l’ASP Reggio Emilia per 23 infermieri. Il 23 scade la domanda per 40 posti come infermiere, presso l’ASST di Lecco e il 16 marzo per 18 posti per profili sanitari, presso l’ASST di Melegnano e della Martesana di Vizzolo o Predabissi.