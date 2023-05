Offerte di lavoro infermieri, OSS, farmacisti e altro ancora, ecco dove

Se state cercando un’occupazione nel settore sanitario, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi. Ci sono offerte di lavoro per infermieri, OSS, farmacisti e altre figure professionali. Indetto un recruiting day atto alla selezione di nuove risorse da inserire all’interno di strutture pubbliche e private. Ecco tutte le informazioni che bisogna conoscere per partecipare.

Offerte di lavoro infermieri e OSS

Il sistema sanitario italiano presenta non poche problematiche e chi lavora in questo settore sa bene a cosa ci riferiamo. In particolare, le figure degli OSS (operatori socio sanitari), i quali spesso si rivelano essere una sorta di tuttofare all’interno delle strutture, sono sovente al centro dell’attenzione per una turnistica a dir poco selvaggia. Affrontare giornate di lavoro che superano ampiamente le 8 ore, oppure fare un filotto di turni senza riposarsi per più di una settimana, sono tutte cose che i diretti interessati conoscono, in quanto da tempo gli OSS lamentano appunto una difficoltà a svolgere i propri compiti in alcune strutture sanitarie. La carenza di personale è la causa principale di tutto ciò, quindi il lavoratore è costretto a lavorare di più per coprire tale mancanza.

Per fortuna c’è chi invece cerca di rinfoltire il proprio organico, garantendo quindi una maggiore stabilità anche nella gestione della turnistica. Andiamo a vedere le offerte di lavoro relative al recruiting day. Innanzitutto, partiamo dalla sede: l’evento si terrà a Torino, il giorno prefissato è quello di giovedì 18 maggio. Ad indirlo è stato Synergie Italia Spa, agenzia per il lavoro che si occupa proprio di reclinare personale per altre aziende. Si tratta di una società francese fondata nel 1969 a Nantes. È presente in 17 paesi grazie a una rete di 770 agenzie e 4.600 dipendenti. Ecco i profili ricercati per l’offerta di lavoro in questione:

infermieri;

operatori socio sanitari;

educatori;

farmacisti;

fisioterapisti.

Come candidarsi

Se siete a Torino e volete partecipare al recruiting day per sfruttare questa interessante offerta di lavoro per infermieri, OSS e altre figure che operano nel sanitario, allora non vi resta che partecipare recandovi nella filiale Medical di Via Canova 21/A il giorno 18 maggio. È comunque possibile prendere visione di tutte info collegandosi alla piattaforma ufficiale di Syinergie, dalla quale è possibile inviare la propria candidatura. Per farlo basterà cliccare sulla voce Iscriviti a questa offerta. A questo punto verrà chiesto di effettuare l’iscrizione al portale e creare un proprio curriculum che verrà inserito nel database del sito e servirà anche per eventuali nuove offerte di lavoro.

Per quanto riguarda invece i requisiti, sono naturalmente richiesti i titoli di studio relativi alla mansione specifica. È altresì richiesta l’esperienza minima di un anno nella mansione per la quale ci si candida. Il numero di posti vacanti è di 15 unità. Insomma, se siete professionisti che operano nel sanitario, questa potrebbe essere proprio l’occasione che stavate cercando. In alternativa, sempre per chi vuole operare nel mondo dell’assistenza sanitaria, segnaliamo anche le nuove assunzioni della Croce Rossa Italiana, la quale sta cercando personale a Roma.