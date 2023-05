Assunzioni Croce Rossa Italiana, si cercano diverse figure professionali

Tante posizioni aperte grazie alle nuove assunzioni della Croce Rossa Italiana. Si tratta di un’importante opportunità lavorativa per coloro che vogliono coniugare le proprie esigenze economiche con l’aiuto verso il prossimo. Parliamo infatti di una delle più importanti organizzazioni di volontariato del nostro paese. Ma come presentare la propria candidatura? Scopriamolo insieme.

Assunzioni Croce Rossa Italiana, le figure professionali richieste

La Croce Rossa Italiana (acronimo CRI) fa parte della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale. È nata a Milano nel 1884 come ente pubblico, ma nel 2012 è stata trasformata in ente di diritto privato. Alla sua fondazione il nome era Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra, ma negli anni è divenuta una grande organizzazione di volontariato che interviene in tutti i casi in cui è necessario prestare soccorso. Ma quali sono le posizioni aperte? Ecco l’elenco delle figure professionali attualmente richieste:

Servizio Laboratorio Centrale – Medici specialisti

Biologo

Assistente sociale

Psicologi

Caseworker RFL

Medici

Infermieri

Personale Centri Accoglienza e Sorveglianza sanitaria per persone migranti

Mediatori culturali

La sede di lavoro per tutte queste posizioni è a Roma, coloro che sono quindi residenti o domiciliati nella capitale italiana possono ambire a questa opportunità lavorativa, qualora abbiano la qualifica relativa a una delle specializzazioni richieste.

Come candidarsi?

Non sono poche le assunzioni a Roma in questo periodo. A tal proposito, segnaliamo anche la selezione indetta da Ales per addetti all’assistenza e vigilanza dei musei del MiC, con alcune sedi proprio nel capoluogo laziale. Ma torniamo all’argomento del giorno: per presentare la propria domanda e partecipare alla selezione relativa alle assunzioni nella Croce Rossa Italiana basta collegarsi al sito ufficiale dell’organizzazione, alla pagina Lavora con Noi, nella quale si legge:

“L’Associazione della Croce Rossa Italiana ricerca persone motivate, che sappiano lavorare in team e vogliano affrontare le sfide che, ogni giorno, vedono impegnati donne e uomini dell’Associazione. Garantiamo un processo di selezione trasparente, che tutela da discriminazioni razziali, di genere, di età, di orientamento sessuale, di religione, di opinioni politiche o di estrazione sociale. Le candidature inviate saranno registrate all’interno della banca dati dell’Associazione e saranno trattate per i soli fini relativi ai processi di ricerca, selezione ed assunzione, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali”.

All’interno della pagina sono elencate tutte le posizioni attualmente aperte, le medesime che abbiamo riportato nel precedente paragrafo.

Perbasta quindi scegliere una delle posizioni aperte cliccando sulla voce Invia Candidatura. Successivamente si aprirà una nuova pagina che esplica nel specifico la mansione da svolgere e presenta tutte le indicazioni relative ai requisiti da soddisfare. Cliccando nuovamente sulla voce Candidati, sarà possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum, previa registrazione al sito.