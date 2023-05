Assunzioni assistenza e vigilanza musei a Napoli, Roma e Firenze, come candidarsi

Ales (Arte Lavoro e Servizi S.p.A) ha lanciato un nuovo bando finalizzato ad assunzioni per assistenza e vigilanza nei musei. Si tratta di una nuova importante occasione professionale per tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Le sedi sono a Napoli, Roma e Firenze. La candidatura deve essere presentata entro l’11 maggio, ma vediamo quali sono i requisiti, le mansioni e come candidarsi.

Assunzioni assistenza e vigilanza musei

Sono diversi i concorsi pubblici che in questo mese di maggio sono ancora attivi, e si prevedono migliaia di assunzioni. Tornando ricerca di personale nelle figure di addetti all’assistenza e alla vigilanza, Ales sta reclutando personale da inserire all’interno dei musei del MiC presenti a Napoli, Roma e Firenze. Ecco i requisiti da soddisfare per poter partecipare al concorso:

buona conoscenza della lingua inglese (Livello intermedio superiore B2);

dimostrata esperienza lavorativa nelle mansioni di custode, o addetto all’accoglienza, o guida turistica (sono escluse esperienze relative a stage e percorsi di formazione);

diploma di scuola secondaria superiore.

Da come si evince dai requisiti appena elencati, non sono quindi richiesti specifici titoli di studio, ma al candidato è invece necessario comprovare la sua esperienza nel settore. Per quanto concerne invece le mansioni, ecco quelle che il lavoratore sarà chiamato a svolgere:

accoglienza dei visitatori;

fornire informazioni logistiche e nozioni di storia e cultura inerente il sito, anche in lingua inglese;

sorvegliare il patrimonio del sito museale;

far rispettare il regolamento del museo e delle norme di sicurezza;

regolare l’accesso del pubblico;

gestire la biglietteria ed utilizzare programmi di contabilità per la trasmissione degli incassi.

Come candidarsi?

Ales offre un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Per candidarsi e partecipare al concorso sarà necessario registrarsi al sito ufficiale , scegliere la posizione di proprio interesse e cliccare sulla voce Candidati. L’iter di selezione per le assunzioni addetti assistenza e vigilanza dei musei prevede un test tecnico a risposta multipla in lingua inglese. Successivamente sarà predisposto un test tecnico motivazionale tramite colloquio conoscitivo. I partecipanti saranno selezionati in base ai requisiti dichiarati in fase di iscrizione.

Benché si tratti di un lavoro a tempo determinato (dove comunque non manca la possibilità di passare poi a un contratto definitivo), si tratta di una proposta allettante. Del resto, Ales è una società in house del Ministero della Cultura (MiC) che da oltre 20 anni svolge attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese. Parliamo quindi di un progetto importante e coloro che hanno i requisiti giusti senza dubbio non vorranno lasciarsi sfuggire.