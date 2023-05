Concorsi pubblici a maggio, ci sono 11 mila assunzioni previste

Interessanti opportunità lavorative per questo mese di maggio appena iniziato. Ci sono tanti concorsi pubblici attualmente in corso. Si tratta di diversi bandi pubblicati nei giorni scorsi che andranno in scadenza proprio in questo mese. Previste fino a 11 mila assunzioni, dal personale ATA ai vigili urbani. Vediamo quali sono, come presentare domanda ed entro quali date.

Concorsi pubblici a maggio, ecco quelli disponibili

Mentre il Governo è all’opera sul nuovo decreto lavoro, non si fermano le pubblicazioni dei bandi alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle strutture pubbliche del nostro paese. Tra questi spicca quello indetto dal Comune di Roma per l’assunzione di 60 funzionari. Ecco di seguito tutto ciò che occorre sapere sui nuovi concorsi pubblici di maggio. Partiamo proprio da quello appena citato:

Comune di Roma, 60 funzionari a tempo indeterminato, assunzioni rivolte a laureati senza esperienza. Scadenza fissata al 29 maggio. Per presentare domanda bisogna collegarsi al portale inPA.

800 vigili urbani per il Comune di Roma. Rimaniamo nella capitale per il secondo concorso pubblico di questa lunga lista. Assunzioni rivolte a diplomati senza esperienza. Scadenza 29 maggio. Per candidarsi bisogna collegarsi al portale inPA.

Personale ATA, concorso atto all'aggiornamento delle graduatorie di prima fascia in tutta Italia. La domanda deve essere presentata entro il 18 maggio collegandosi sul portale Istanze Online.

40 segretari e coadiutori per Corte Costituzionale, assunzioni aperte a laureati (segretari) e diplomati (coadiutori). La scadenza è a breve, il termine ultimo per fare domanda è infatti fissato al 4 maggio. Per farla basta collegarsi al portale inPA.

439 infermieri, bando lanciato dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine per il reclutamento di risorse da inserire nel servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Scadenza 18 maggio. Per candidarsi bisogna collegarsi al portale regionale.

, bando lanciato dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine per il reclutamento di risorse da inserire nel servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Scadenza 18 maggio. Per candidarsi bisogna collegarsi al portale regionale. Comune di Milano, assunzioni per 7 risorse tra architetti e ingegneri. Scadenza fissata per il 21 maggio. La procedura di iscrizione va effettuata sul portale del comune.

Altri bandi attivi questo mese

Proseguiamo con gli altri concorsi pubblici più importanti di questo mese. Tra questi spiccano:

Università di Messina , 80 assunzioni per area amministrativa e tecnica gestionale, un giardiniere, un usciere, ingegneri, personale per le biblioteche e altro ancora. Scadenza fisata al 18 maggio. Per la domanda basta collegarsi al portale universitario.

Cantonieri a Firenze. Per candidarsi basta la scuola dell'obbligo e deve essere presentata domanda entro il 18 maggio.

457 Allievi Marescialli, richiesto diploma di secondo grado, La domanda va presentata entro l'8 maggio collegandosi al relativo portale.

14 autisti per ambulanza a Padova. Le assunzioni sono aperte dall'azienda Zero per conto della regione Veneto. Per candidarsi basta visitare il portale della società. Scadenza fissata al 21 maggio.

20 istruttori direttivi dei servizi educativi nel comune di Milano. Concorso aperto fino al 19 maggio, per candidarsi basta visitare la pagina del comune.

Questi dunque i concorsi pubblici che abbiamo selezionato tra quelli più interessanti attualmente attivi a maggio. Ricordiamo che per conoscerli tutti basterà consultare la Gazzetta Ufficiale al fine di scoprire gli altri ancora attivi e conoscere quelli che verranno pubblicati successivamente.