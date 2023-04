Migliori aziende italiane per fare carriera, la classifica di LinkedIn

Come ogni anno su LinkedIn, il social network dedicato al mondo del lavoro, è arrivata la Top Companies, una classifica che ci svela quali sono le migliori aziende italiane dell’anno. Chi ha vinto in questo 2023? Sono 25 le compagnie elencate e nello specifico sono quelle che hanno mostrato i numeri migliori per quanto riguarda l’avanzamento di carriera dei propri dipendenti. Vediamo quindi quali sono le compagnie che compongono la lista.

Migliori aziende italiane, ecco quelle dove fare carriera

La Top Companies 2023 ha davvero tanto sorprese, visto che sono addirittura 18 le new entry di quest’anno, ossia diciotto aziende entrate in classifica per la prima volta. Non mancano comunque le conferme, innanzitutto da un punto di vista generale, dove il settore tech ribadisce il suo grande momento. Quello manufattiero conferma i suoi buoni numeri e segue a ruota. Male il settore bancario, con la sola Unicredit a occupare un posto in classifica, mentre sparito completamente quello automobilistico.

“La terza edizione italiana di LinkedIn Top Companies mostra nuovamente una preponderanza delle aziende IT e tech, ma si presenta più varia che nel recente passato. Rispetto al 2022, guadagnano posizioni i settori del retail, servizi di consulenza manageriale, manifatturiero e farmaceutico. È un cambiamento che mette in evidenza la rapidità con cui diversi settori stanno evolvendo in un contesto di incertezza economica globale e di grandi mutamenti nel mondo del lavoro, e la loro capacità di offrire ai professionisti opportunità di crescita professionale interne ed esterne nonché la possibilità di accrescere le proprie competenze”.

Un quadro più che esaustivo della top 25 e dello studio effettuato dagli analisti ci arriva da Michele Pierri, international editorial special projects lead e managing news editor di LinkedIn Notizie Italia. Ecco le sue parole:

Ma forse ci stiamo perdendo in chiacchiere eccessive, andiamo finalmente a scoprire la top 25.

Classifica Top Companies 2023

Una lista ricca di colossi del settore, come abbiamo detto, ma anche di nuove realtà che si stanno facendo strada solo negli ultimi tempi. Il fatto che siano già state apprezzate dagli studi di LinkedIn ci fa capire quanto stiano lavorando bene. Questo elenco quindi può essere particolarmente utile a chi si è messo a caccia di aziende per trovare lavoro. A tal proposito segnaliamo i circa 1500 posti resi disponibili dal comune di Roma, previo concorso.

Accenture;

Amazon;

Bain Company;

JD Sports Fashion;

Leonardo;

UniCredit;

Procter Gamble;

Siemens;

Intellera Consulting;

Tetra Pak;

Fincantieri;

Oracle;

Enel Group;

Eli Lilly and Company;

EssilorLuxottica;

Ferrovie dello Stato Italiane;

Nexi Group;

Flowserve Corporation;

Electrolux;

Technip Energies;

Cisco;

SAP;

Kyndryl;

Adp;

Medtronic.

Lo scopo della classifica di LinkedIn non è affatto banale. Con lo studio sulle migliori aziende italiane per fare carriera, infatti, la piattaforma vuole offrire un’informazione utile per coloro che stanno cercando lavoro o che vogliono cambiare quello che hanno. Conoscere quali sono le realtà lavorative che si sono mosse meglio nell’ultimo anno è senza dubbio molto utile in questo senso. Inoltre, con LinkedIn Top Companies si possono individuare posizioni aperte, connettersi con dipendenti delle aziende in classifica e arricchire le proprie conoscenze professionali.