Concorso Comune di Roma per 1.500 posti e 800 vigili urbani in arrivo

Lavorare nel settore pubblico resta sempre un obiettivo importante per chi ha il sogno del posto fisso. Per chi sta cercando lavoro nel pubblico impiego, le nuove assunzioni al Comune di Roma, che ha intenzione di reclutare fino a 1500 persone, non sono da sottovalutare. E’ stato infatti approvato il Piano assunzioni 2023-2025 del Comune che già quest’anno vedrà l’inserimento di migliaia di persone. In più, si attende anche il nuovo bando per vigili urbani che uscirà a fine aprile. Cerchiamo di capire come saranno effettuate le assunzioni, quali sono le figure ricercate e le date di uscita dei prossimi bandi.

Concorso comune di Roma per 1.500 posti, ecco le figure ricercate

La Giunta Capitolina ha pubblicato un comunicato in cui annuncia il nuovo Piano assunzioni 2023/2025 e il Regolamento per l’accesso agli impieghi di Roma Capitale per coprire fino a 1.500 posti di lavoro tramite concorsi e non solo. Infatti, oltre ai concorsi, sono previsti anche progressioni di carriera e stabilizzazioni di contratti a tempo determinato per almeno 2mila dipendenti.

400 insegnanti di scuola d’infanzia e educatori asilo nido

349 istruttori amministrativi

214 assistenti sociali

150 funzionari amministrativi

115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR

60 funzionari economici

30 funzionari servizi educativi;

30 psicologi

26 dirigenti

20 operatori servizi ambientali

10 funzionari archivio storico;

5 autisti da assumere mediante scorrimento delle graduatorie del Centro per l’Impiego.

1 istruttore servizi informatici e telematici

Si tratta di un piano davvero imponente, anche perché le figure ricercate sono parecchie:

In più, sono previste anche delle progressioni verticali per l’avanzamento di carriera di circa 2 mila dipendenti.

In arrivo selezione per 800 agenti delle polizia locale

Nel 2024, invece, saranno assunti 800 agenti della polizia locale e 60 funzionari addetti agli aspetti economici e di ragioneria.

Maggiore età

Possesso di diploma

Cittadinanza italiana o Ue

Conoscenza di almeno una lingua straniera e di informatica

Godimento dei diritti civili e politici

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni

Assenza di condanne penali e idoneità fisica.

E proprio a fine aprile è in arrivo ilpresso il comune di Roma. Il bando doveva uscire già lo scorso ma è slittato a quest’anno. Presumibilmente, la selezione uscirà entro il 30 aprile. L’obiettivo è concludere tutta la procedura concorsuale entro la fine dell’anno in modo da assumere gli agenti entro il 2024. Per quanto riguarda i requisiti richiesti si parla di:

Come anticipato, il bando uscirà entro fine mese, quindi manca davvero poco. Una volta pubblicato, di solito ci sono 30 giorni per candidarsi. In seguito i soggetti che hanno inviato la candidatura saranno chiamati ad affrontare delle prove scritte, orali e di idoneità. Successivamente i profili idonei entreranno a far parte della lista che servirà al comune di Roma ad assumere gli 800 agenti della polizia locale. Tutti i dettagli sui nuovi concorsi presso il comune capitolino si trovano alla voce bandi e concorsi. Se sognate il posto fisso, anche questi concorsi fanno al caso vostro.