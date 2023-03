Concorso vigili urbani a Roma, il bando prevede 800 posti

Il Giubileo 2025 è ormai alle porte e il Comune di Roma si prepara all’assunzione di agenti di polizia locale. Per questo motivo è in arrivo un nuovo bando relativo al concorso di vigili urbani. Per l’occasione saranno reclutate 800 nuove risorse. Vediamo nel dettaglio quali saranno i requisiti da soddisfare e come presentare la propria candidatura.

Concorso vigili urbani, nuovo bando in arrivo

Il bando era atteso già per il 2022, ma è poi slittato al 2023. Si tratta di un’occasione davvero importante per coloro che sono in cerca di occupazione. L’uscita è prevista per le prossime settimane e scommettiamo che saranno davvero numerose le domande. Per restringere il campo, naturalmente, il Comune di Roma inserirà una serie di requisiti da soddisfare. L’obiettivo è quello di concludere le procedure concorsuali entro la fine dell’anno, al fine di rendere operativi gli agenti entro il 2024, in perfetto anticipo rispetto al Giubileo dell’anno successivo. Ad annunciare l’uscita imminente del bando ci ha pensato l’assessore alle Politiche del personale del Comune di Roma, Andrea Catarci.

In realtà, le ambizioni del Comune in merito al numero di assunzioni erano ancora più alte, visto che si prevedeva l’assunzione di ben 1500 risorse. Le modifiche applicate al programma assunzione hanno poi rivisto il numero di unità abbassando la soglia a 800 posti. Si tratta comunque di un numero sufficiente a potenziare il Comando della Polizia Municipale. Sono comunque numerose le occasioni concorsuali attualmente aperte. Se siete cittadini romani potreste, ad esempio, trovare molto interessanti le info relative alle circa 2000 assunzioni in arrivo. Ma entriamo finalmente nel merito del concorso per vigili urbani e vediamo quali sono i requisiti da soddisfare per partecipare:

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana o di uno stato membro UE;

diploma quinquennale;

conoscenza di almeno una lingua estera;

buona conoscenza dei principali programmi informatici;

idoneità fisica al lavoro;

godimento di diritti civili e politici;

nessuna condanna penale;

non essere stati licenziati da impiego presso Pubblica Amministrazione.

Come partecipare?

Le mansioni del vigile urbano sono molteplici. A differenza di quanto si possa pensare, questi specifici agenti della polizia locale non si occupano soltanto della viabilità e le relative sanzioni amministrative, ma operano anche in altri sette, come quello della tutela dell’ambiente e della pubblica sicurezza. Inoltre verificano il corretto svolgimento delle attività commerciali. Infine, sensibilizzano ed educano i cittadini al rispetto delle norme. Ma come partecipare al concorso per vigili urbano che il comune di Roma sta per indire? Come già anticipato, al momento il bando non è ancora uscito, ma per non perderlo e rimanere aggiornati sulle procedure concorsuali, vi suggeriamo di visitare periodicamente il portale ufficiale del comune. Da qui sarò possibile consultare la pagina Tutti i bandi, avvisi e concorsi, e scoprire tutte le notizie relative alle assunzioni in arrivo.