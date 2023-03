Assunzioni Comune di Roma per 2mila posti di lavoro: ecco i nuovi concorsi in arrivo

Arrivano delle ottime notizie per chi sogna di lavorare nel settore pubblico. Non solo la pubblica amministrazione ha annunciato delle nuove assunzioni, ma anche un grande comune italiano pensa in grande e progetta nuove selezioni per migliaia di persone. La notizia è di quelle che fanno gola perchè ultimamente i concorsi pubblici avevano perso un pò dell’appeal che da sempre li ha contraddistinti. Nel 2023 il Comune di Roma ha intenzione di assumere 1.500 nuovi dipendenti. A questi si devono poi aggiungere gli 800 nuovi assunti per il bando di concorso per vigili, con gli ingressi che diventeranno effettivi già a partire da gennaio 2024. L’obiettivo della nuova amministrazione capitolina è chiaro: offrire il maggior supporto possibile ai servizi e agli uffici che da anni sono in sofferenza a causa della mancanza di personale. Un processo di riorganizzazione della macchina amministrativa che vedrà i suoi primi frutti concreti già a partire da quest’anno, ha affermato Andrea Catarci, assessore al Personale di Roma Capitale.

Assunzioni Comune di Roma: maxi piano assunzioni in questo 2023

L’amministrazione comunale guidata dall’ex ministro all’Economia Roberto Gualtieri prevede un piano di assunzioni per 1.500 nuovi dipendenti entro quest’anno. Merito dei finanziamenti per i progetti del Pnrr e del contrasto alla povertà, nonché alle risorse finanziarie disponibili alla voce di Bilancio dell’amministrazione. Non saranno però gli unici ad usufruire del piano straordinario di assunzioni. Infatti, già nel corso delle prossime due settimane è previsto l’avvio di due nuovi bandi di concorso. Il primo riguarda gli agenti di Polizia Locale, il secondo invece i funzionari addetti agli aspetti di ragioneria ed economici.

Entrando più nel dettaglio, ecco qual è il piano assunzioni previsto quest’anno dal Comune di Roma:

26 nuovi dirigenti

1 istruttore di servizi informatici e telematici

115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR

5 autisti (tramite lo scorrimento della graduatoria del Centro per l’Impiego)

10 funzionari per l’archivio storico

20 operatori servizi ambientali

30 funzionari servizi educativi

30 psicologi

214 assistenti sociali

349 istruttori amministrativi

150 funzionari amministrativi

400 insegnanti scuola dell’infanzia insieme a educatrici asilo nido

60 funzionari economici.

Un grande piano di rinnovamento

Il piano di assunzioni è in corso di approvazione, con il via libera che dovrebbe arrivare già nelle prossime settimane da parte della giunta capitolina guidata dall’ex ministro all’Economia Roberto Gualtieri. Quest’ultimo ha definito il piano in essere “ambizioso, necessario e atteso da tempo“, consapevole della necessità di offrire certezze a chi da tempo lavora come precario.

Nel frattempo, si ragiona anche in termini di progressioni verticali. L’assessore al Personale di Roma Capitale Andrea Catarci ha sottolineato l’importanza di valorizzare l’attuale personale, che ad oggi ammonta a 22.000 dipendenti (dai 28.000 impiegati di 12 anni fa). L’obiettivo è di effettuare circa 2.000 progressioni entro quest’anno, con la consapevolezza che non si effettuano da ormai 13 anni.

Nelle prossime settimane, non appena i bandi di concorso saranno ufficiali, vi daremo conto di tutti i dettagli.