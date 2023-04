Le cinque figure professionali più ricercate nelle offerte di lavoro per il fotovoltaico

Il mercato del lavoro sembra ormai avviato ad una crescita costante anche se, in alcuni settori, specie quelli che richiedono manodopera o competenze specializzate, ci sono difficoltà ad assumere e posti vacanti. Come da previsione, le offerte di lavoro nel fotovoltaico seguono il trend di crescita e, secondo uno studio svolto in collaborazione tra Censis e Assosomm, il settore potrebbe arrivare ad offrire, nei prossimi 4 anni, fino a 150.000 nuovi posti.

Tra le green Energy in aumento troviamo anche l’eolico, un’energia rinnovabile che negli ultimi anni ha vissuto uno sviluppo particolarmente importante sotto il profilo tecnologico e occupazionale.

Eolico e fotovoltaico: i green jobs alla ricerca di nuove figure

I dati della ricerca Censis/Assosomm sono corroborati dai numeri che si registrano nel resto del mondo. Irena (International Renewable Energy Agency) ha infatti redatto il proprio report annuale (Renewable Energy and Jobs, con riferimento al 2022), nel quale rivela che sono impiegate globalmente 12.7 milioni di persone nel settore delle energie rinnovabili.

In Italia, le numerose offerte di lavoro per il fotovoltaico mettono in evidenza la necessità di formare nel breve termine profili specializzati in diversi ambiti.

Scopriamo allora quali sono le figure più richieste dalle aziende.

Progettista di impianti fotovoltaici

La mansione del progettista è quella di realizzare una configurazione dell’impianto che possa ottimizzare la resa del sistema in base alla superficie disponibile, all’esposizione solare e alla tipologia di consumi dell’utente finale.

Installatore di impianti fotovoltaici

Altra figura specializzata, l’installatore si occupa della realizzazione pratica dell’impianto e della sua attivazione, oltre a fornire assistenza e servizi di manutenzione.

Consulente vendita impianti

Figura centrale in ambito aziendale, è quella che promuove il prodotto, cercando di attirare il potenziale cliente con spiegazioni chiare, esaustive e convincenti. È un profilo meno specializzato rispetto ai primi due, ma oltre a conseguire una piena conoscenza delle dinamiche e del funzionamento del fotovoltaico, deve anche possedere competenze commerciali, oltre ad una innata empatia e capacità persuasiva.

Energy Manager

L’Energy Manager è un profilo altamente specializzato nell’ambito della gestione delle risorse energetiche all’interno dell’azienda. Il suo incarico prevede il controllo e la verifica dei consumi, con l’obiettivo di massimizzare la resa energetica in rapporto ai costi. È un ottimizzatore.

Sustainability Manager

Il Manager preposto alla sostenibilità aziendale, intesa come una serie di comportamenti e di processi volti a garantire un approccio appunto sostenibile nei confronti dell’ambiente e delle persone. Le sue decisioni vertono sulla riduzione dell’impatto ecologico della produzione energetica e su iniziative di sensibilizzazione alla causa ambientale.