Lavoro per letturisti del gas, ecco dove e come candidarsi

Una nuova opportunità lavorativa si è resa disponibile per coloro che sono in cerca di un’occupazione professionale. Stiamo parlando di lavoro per letturisti del gas. La proposta è disponibile anche per coloro che sono senza esperienza. La mansione da svolgere è quella di leggere i contatori ubicati presso gli appartamenti domestici e non solo. Vediamo come candidarsi.

Lavoro per letturisti gas

Se vi state chiedendo dove è disponibile la nuova offerta lavorativa, la risposta è Milano. Sul portale ufficiale del comune della città lombarda, nella sezione Offerte di lavoro dai Centri impiego, è stata pubblicata l’inserzione relativa all’assunzione di 3 collaboratori da inserire nella posizione di operaio letturista. La sede di lavoro è Abbiategrasso, mentre l’unico requisito specifico richiesto ai candidati è il possesso della patente di tipo B. Si tratta di un’opportunità che senza dubbio chi è in cerca di lavoro non vorrà farsi scappare. Gli altri requisiti sono la residenza nel capoluogo lombardo e l’iscrizione al Centro per l’Impiego.

Sono tante le occasioni lavorative presentate in questi primi mesi del nuovo anno. Tra queste segnaliamo anche i tanti concorsi aperti ad aprile, quindi ancora attivi, per coloro che non hanno completato il proprio percorso di studi e sono in possesso della licenza media. Per quanto concerne invece il lavoro di letturista del gas, si tratta di una mansione che richiede disponibilità e forte adattamento. Il letturista dovrà infatti gestire il proprio lavoro nel rispetto dei tempi previsti, ossia riuscire a leggere i contatori segnalati nel giro giornaliero entro le ore lavorative previste.

Si tratta di una mansione che non richiede specifiche competenze tecniche, ma capacità relazionali ed educazione, visto che il lavoratore avrà a che fare con gli utenti che lo riceveranno in casa per la lettura del proprio contatore. Naturalmente, agli assunti saranno offerte le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio lavoro: ad esempio, come leggere il contatore e come segnalare la lettura sul fascicolo apposito.

Come candidarsi?

Il lavoro di letturista del gas ha i suoi pro e i suoi contro. La possibilità di gestire in autonomia il proprio giro di letture è senza dubbio una caratteristica gradita a molti lavoratori. Le caratteristiche meteo però influiscono non poco sulla mansione. Pensiamo ad esempio alle giornate di maltempo, con pioggia e vento a rendere la giornata particolarmente pesante. Anche la situazione meteo inversa però non è meno insidiosa, con giornate afose che possono rendere il lavoro davvero faticoso. Il contratto è part time a tempo determinato. Ma come fare per candidarsi? Bisogna andare sul portale del Centro per l’Impiego e selezionare la posizione aperta. Da qui sarà possibile digitare la voce Candidati e inviare il proprio curriculum.