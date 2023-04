Concorsi licenza media, 2300 posti disponibili ad aprile 2023

Le qualifiche professionali sono fondamentali nel mondo del lavoro, ma quando si tratta di gare concorsuali il titolo di studio gioca un ruolo decisivo. Ci sono poi concorsi per licenza media che che offrono la possibilità a chi non ha un diploma o una laurea di ottenere un posto di lavoro stabile, e queste occasioni devono essere colte al volo. Ecco quindi una carrellata di concorsi aperti in questo mese di aprile, opportunità davvero da non perdere per tutti coloro che sono in cerca di occupazione e vogliono mettersi alla prova.

Concorsi licenza media, tanti posti disponibili

Sono davvero tanti i posti disponibili, ben 2300, mettendo insieme tutti i concorsi aperti in questo mese di aprile. Vediamo quali sono ed entro quale data presentare domanda. L’elenco segue l’ordine di scadenza entro il quale è possibile presentare la propria candidatura:

Asp di Palermo, 58 posti disponibili per vari profili professionali, scadenza 6 aprile;

Azienda socio sanitaria ligure 5 di La Spezia, 4 posti per autista di ambulanza, scadenza 9 aprile;

Città metropolitana di Venezia, 3 posti per collaboratore tecnico, scadenza 13 aprile;

Polizia Penitenziaria, 1713 posti disponibili in tutta Italia come allievo, scadenza 14 aprile;

Comune di Guidonia Montecelio, 5 posti per operaio specializzato, scadenza 16 aprile;

Agenzia regionale attività irrigue e forestali della Puglia, 360 posti disponibili in Puglia come operaio idraulico forestale di quarto livello, scadenza 19 aprile;

Casa di riposo protetta dr. G. Perini di Cortemaggiore, 7 posti per OSS, scadenza 20 aprile;

Comune di Treviso, 5 posti per operatore esperto servizi generali, scadenza 20 aprile;

Conservatorio statale di musica Nicola Sala di Benevento, numero non definito in quanto il concorso è atto a formare graduatoria per coadiutori, scadenza 21 aprile;

Ministero della difesa, 140 posti in tutta Italia per ammissione nelle scuole militari dell’esercito, scadenza 2 maggio.

Requisiti e come candidarsi

Quindi, un mese di aprile che offre tante opportunità per chi ha la licenza media. In realtà, anche per chi ha il diploma o la laurea: segnaliamo le circa 9000 posizioni aperte a cui è possibile accedere sempre tramite concorsi pubblici. Ma non è tutto: ricordiamo infatti che è stata prorogata al 6 aprile la scadenza del maxi reclutamento da parte di Asmael, il quale offre tanti posti di lavoro in ben 400 comuni in tutta Italia.

Tornando ai concorsi per utenti con licenza media, quali sono i requisiti da soddisfare? Naturalmente, questa volta abbiamo proposto un elenco generale delle opportunità lavorative disponibili in questo mese di aprile appena iniziato, senza entrare nello specifico delle rispettive domande. Anche se sono tutte selezioni rivolte a chi ha la licenza media come titolo di studio, non significa che per alcune posizioni posizioni non siano necessarie ulteriori qualifiche.

Ad esempio, per le assunzioni di operatore socio sanitario nella Casa di riposo protetta dr. G. Perini di Cortemaggiore, sarà necessario presentare l’attestato di OSS. Stesso discorso per i 5 posti disponibili come operaio specializzato nel Comune di Guidonia Montecelio, il quale richiede la specifica qualifica, e così via. Più generico invece il discorso sulla candidatura. Si tratta di concorsi pubblici, quindi seguiranno tutti la medesima modalità, che è telematica. Per candidarsi quindi sarà necessario accedere al portale dello specifico che ha indetto il concorso tramite SPID o CIE, compilare il form con i dati richiesti e pagare l’iscrizione concorsuale, il tutto entro le scadenze che vi abbiamo segnalato.