Lavoro in banca con UniCredit, le nuove assunzioni anche per diplomati

Lavorare in banca resta uno dei desideri dei giovani che studiano Economia e discipline affini, ma anche dei diplomati in materie commerciali. Solitamente chi riesce a lavorare in un istituto bancario, col tempo, può avanzare di carriera e ricoprire ruoli sempre più importanti. Non è un caso che tra le offerte di lavoro più gettonate ci sono proprio quelle legate a questo settore. Il Gruppo bancario Unicredit ha diverse posizioni aperte nel mese di aprile. Per presentare la propria candidatura occorre collegarsi alla pagina degli annunci di lavoro di Unicredit e selezionare la proposta per cui si è interessati. Fatto questo, è necessario compilare un modulo online attraverso cui inviare il proprio curriculum vitae. Volendo, una volta compilato il modulo si può anche rispondere agli altri annunci.

Lavoro in banca con UniCredit, posizioni aperte ad aprile 2023

Sono diverse le posizioni aperte questo mese per entrare a far parte del Gruppo bancario Unicredit. Tra queste, una delle più interessanti è quella del consulente di filiale in località periferiche, per la quale è sufficiente il diploma.

Credit Risks Models Audit – sede di lavoro a Milano

Senior Auditor CRM, Risk Controllink & Back Office

Markets division – sede di lavoro a Milano

Client solutions – Client risk management – Private Investor Products Public distribution Italy

Banker Private e Wealth – Consulenti di Portafoglio Retail – su tutto il territorio nazionale

PIP & WM Structuring and Solution – Client solutions – sede di lavoro a Milano

Client Risk Management – Government Bonds & Inflation Desk – sede di lavoro a Milano.

Le altre figure ricercate in Italia per chi sogna una carriera in banca

Le altre, invece, richiedono competenze più specialistiche, come ad esempio la figura del Credit Risks Models Audit. Per quest’ultime, la sede di lavoro si trova quasi sempre a Milano. Non mancano comunque offerte anche per sedi disseminate sull’intero territorio nazionale. Le retribuzioni in genere prevedono una parte fissa, il cui importo varia a seconda della mansione che si svolge, e una parte variabile, costituita sia dalle performance che dai risultati ottenuti da ciascun dipendente. Tra i vantaggi è compreso anche l’accesso ai servizi e prodotti bancari.

Si cercano anche consulenti di filiale su località periferiche – ad esempio con sedi di lavoro a Marradi (provincia di Firenze), Castelnuovo ne’ Monti (provincia di Reggio Emilia), Tarvisio (provincia di Udine), Tolmezzo (provincia di Udine), Ovaro (provincia di Udine), Paluzza (provincia di Udine), Venezia, Sottomarina di Chioggia (provincia di Venezia), Bolzano (provincia di Trento), Canazei (provincia di Trento), Suzzara (provincia di Mantova), Sarnico (provincia di Bergamo), Manerbio (provincia di Brescia), Sondrio (provincia di Brescia), Domodossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), Cuneo, Biella ed Alessandria. La ricerca è rivolta anche Consulente Unicredit Direct – sede di lavoro a Milano.

Nelle prossime settimane torneremo ad aggiornarvi sulle posizioni aperte del Gruppo bancario Unicredit, aggiungendo le novità più significative. Prima di andare via, vi invitiamo inoltre a dare un’occhiata alle altre offerte di lavoro oggi disponibili.