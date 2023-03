Assunzioni banca Intesa Sanpaolo, le ultime offerte lavoro per impiegati e altre figure a marzo

Continuano ad arrivare nuove offerte di lavoro per chi sogna di lavorare in banca. I giovani, soprattutto quelli con lauree economiche o finanziarie, sognano da sempre di fare carriera nel settore bancario e alcuni istituti rendono possibile questo desiderio. Nei giorni scorsi, avevamo già parlato delle opportunità di lavoro da parte di Credem e Fineco. Ora anche Intesa San Paolo ha pubblicato delle interessanti opportunità di impiego. Scopriamo, quindi, di seguito tutte le novità sulle assunzioni di Intesa Sanpaolo, che oltretutto è una delle prime realtà italiane ad aver puntato alla settimana corta di lavoro.

Assunzioni di Intesa SanPaolo, si cercano impiegati

Intesa San Paolo, sta cercando vari impiegati e consulenti da assumere in tutta Italia. Ad esempio si stanno selezionando Impiegati nel settore “Relationship manager”, ossia persone in grado di gestire la relazione con i clienti e la gestione del loro portfolio. Gli assunti avranno il compito, tra le alte cose, di occuparsi delle relazioni commerciali.

Le altre offerte di lavoro

Per potersi candidare, è necessario possedere una laurea in economia o materie affini e conoscere bene la lingua inglese.La nota banca sta cercando anche. In questo caso, la proposta di lavoro è aperta anche per diplomati oltre che per laureati, i quali saranno assunti con Contratto Misto. In sostanza lavoreranno due giorni a settimana con contratto a tempo indeterminato in una delle filiali e gli altri giorni come liberi professionisti per seguire il portfolio dei clienti. Per candidarsi è necessario possedere anche l’abilitazione OCF.Intesa cerca anchea Milano e Torino. Si tratta di una posizione rivolta a persone con esperienza nel settore e conoscenza della lingua nglese.Dovranno, infatti, occuparsi di alcuni interventi nelle filiali.

Di recente, la banca ha pubblicato anche alcune offerte di lavoro per i Risk Management con specializzazione sulle tematiche legate al Rischio Tasso e Liquidità a Torino, per cui si richiede Laurea o diploma specialistico ad indirizzo informatico-scientifico ed esperienza di almeno di 3-5 anni in un contesto IT. Oltre alla conoscenza delle tematiche tipiche di progetti IT.

Si cercano anche un Cyber Engineer con 4/5 anni di esperienza in ambito Cybersecurity e/o Business Continuity e Agenti Immobiliari con partita Iva in posesso dell’Iscrizione presso l’apposita sezione della CCIAA o di Patentino per la mediazione immobiliare e residenza nella provincia della Camera di Commercio. La richiesta è rivolta ai candidati di Monza, Roma, Torino, Bologna, Milano, Firenze, Padova, Padova, Genova e Brescia.

La nota banca, è anche alla ricerca di un profilo da assumere su Milano, nel ruolo di Vita Specialista Canali Digitali che abbia conoscenza del settore assicurativo e competenze in digital marketing strategy. Infine a Milano e Torino, sta cercando un Antifraud Architect con una laurea informatica/scientifica ed esperienza di almeno 5 anni in ambito cybersecurity.

Tutte le candidature per le assunzioni di banca Intesa si possono inviare alla pagina Intesa Sanpaolo lavora con noi.