Assunzioni in banca con Fineco e Credem: le ultime offerte di lavoro anche per diplomati

Lavorare in banca è uno dei sogni di molti giovani che vedono in questo settore molte possibilità di carriera. Ecco perché, non di rado, molte aziende e banche assumono anche giovani neolaureati per vari ruoli, con lo scopo di farli crescere in questo settore. Durante l’anno, non sono poche le offerte di lavoro in banca, senza contare quelle di Poste Italiane. Tra le ultime quelle presentate da Credem e Fineco, due importanti istituti bancari che stanno cercando personale da immettere nelle varie filiali o nella sede principale. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta e quali sono le ultime assunzioni in banca.

Assunzioni in banca con Credem, le figure ricercate

La banca Credem, ad esempio, sta cercando alcune figure per ampliare il proprio organico. In particolare, sta cercando sportellisti che avranno il ruolo di gestire la clientela retail. Inoltre, sta anche cercando una figura in grado di svolgere la mansione di supporto di programmi informatici per il desktop e il mobile, in possesso di laurea in informatica o ingegneria oppure periti informatici con almeno due anni di esperienza.

Offerte di lavoro con Fineco

Si richiede anche la conoscenza di Java, Javascript, JQuery, Angular, React e SQL. I candidati interessati possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina Credem lavora con noi , dove sono anche disponibili più dettagli sulla sede di lavoro.

Anche Fineco, un’altra banca diretta multicanale molto importante, e nata nel 1999 del Gruppo Unicredit, sta cercando nuove figure da assumere. Al momento sono aperte molte posizioni per la sede di Milano tra cui, Addetto Trasferimenti titoli Italia, Customer Care Specialist, Database Administrator NoSQL, Addetto Derivati Retail Fiscalità Titoli, Risk and Compliance (GRC) Analyst, Addetto Trasparenza e Tutela Clienti, O Financial Specialist, Digital Marketing Manager, Cyber Security Specialist, Addetto Supporto Network PFA, Product Manager, Addetto Trasparenza e Tutela Clienti e Addetto Pianificazione.

Queste sono solo alcune delle offerte lavoro di Fineco, che di tanto in tanto è anche alla riserva di consulenti finanziari. Intanto, per quanto riguarda queste figure, si richiedono una laurea in Economia o Finanza, ottima conoscenza lingua inglese, conoscenze informatiche e attenzione per i dettagli.

La ricerca, poi, è anche rivolta a candidati curiosi, in grado di rispettare le scadenze, disciplinati, focalizzati sugli obiettivi e automi. Non da meno sono considerate le capacità verbali, esperienza pregressa e capacità di lavorare sia in autonomia che in team. La domanda per candidarsi con Fineco, si può inviare collegandosi alla pagina Fineco lavora con noi. In seguito saranno contattati i candidati ritenuti idonei per dei colloqui, fino ad arrivare all’assunzione. La maggior parte delle quali sono a tempo indeterminato, Maggiori dettagli sui tipi di contratto si trovano alla pagina dedicata agli annunci di lavoro. Se sognate di lavorare in banca queste proposte di lavoro fanno al caso vostro.