Lavoro in banca con Intesa San Paolo, ecco le ultime offerte di primavera

Per chi sogna di lavorare in banca, arrivano nuove opportunità e assunzioni da parte di IntesaSanpaolo. Nell’ultimo periodo anche le banche stanno cercando diplomati e non solo laureati per le loro posizioni. Segno che il mercato del lavoro sta davvero cambiando. Di recente, infatti, anche altre banche avevano aperto delle nuove selezioni con delle offerte di lavoro anche per diplomati e non solo laureati. Inoltre, proprio Intesa SanPaolo, è tra le prime realtà in Italia che ha dato vita alla settimana corta di lavoro per i dipendenti. Ma vediamo di seguito quali sono le figure ricercate da banca Intesa e come candidarsi.

Lavoro in banca con Intesa San Paolo, le nuove assunzioni

Di recente, Intesa SanPaolo ha acquisito il ramo di attività delle ex Banche Venete e Ubi Banca e si è accordata con alcuni sindacati per assumere nuovo personale, in contemporanea alle uscite volontarie. Nel dettaglio, la ricerca è rivolta a diplomati e laureati che vogliono lavorare in sede e nelle filiali.

La maggior parte dei candidati vengono assunti con contratti a tempo indeterminato o di altro tipo. Attualmente le nuove offerte di lavoro riguardano le sedi in Campania, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Piemonte.Ad esempio, per la sede di Milano si cercano Eurizon Capital SGR – Senior Sales Segmento Insurance, Risk Specialist Junior, Addetto ufficio legale e Attuario Senior, Funzione Attuariale Vita per la sezione Intesa Sanpaolo Vita.

Altre posizioni aperte a Milano sono per un Junior Quantitative Analyst, Debt Origination & Advisory- Vice President, Cybersecurity Technical and Operational Specialist, Junior IT Functional Analyst ambito Corporate/Finance, IT Governance (PMO) Scrum Advisory ambito Sistemi di Pagamento e Junior IT Program & Project Manager ambito Corporate/Finance.

Per queste posizioni, la ricerca è rivolta a laureati in economia, giurisprudenza, informatica, finanza o materie affini, che hanno anche esperienza nel settore. Chiaramente tutti i dettagli sui requisiti richiesti si trovano alla pagine Intesa San Paolo lavora con noi.

Come candidarsi

In altre città italiane, invece, si cercano altre figure come:

Junior Quantitative Analyst a Torino e Milano

Functional Analyst ambito Sistemi di Pagamento a Napoli

IT Application Architect ambito Crediti – Milano e Bergamo

Functional Analyst ambito Crediti – Milano e Torino;

Banca dei Territori – Gestore Privati a Bolzano

Junior Functional Analyst/Data Technology Owner ambito Sistemi di Pagamento a Sarmeola

Intesa Sanpaolo RBM Salute – Specialista Amministrazione e Bilancio a Mestre

ISA Coordinatore Outsoucer Sinistri – Milano e Torino.

CFO – Pianificazione e Controllo di Gestione a Milano.

In più sono disponibili anche degli stage per giovani laureati che non hanno esperienza, come lo Stage Markets and Strategy Analyst a Milano, oppure gli stage Operational & Financial Governance e Portfolio Analysis sempre a Milano. Una volta individuata la posizione che fa al caso vostro, potete inviare la candidatura seguendo tutti i passaggi In seguito, è previsto un colloquio digitale, seguito da un colloquio individuale. I fortunati saranno contattati per l’assunzione. Cosa aspettate?