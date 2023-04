Assunzioni BNL, le ultime offerte lavoro per chi sogna un lavoro in banca

I laureati in economia o materie affini sono tantissimi in Italia e molti puntano a trovare un lavoro in banca. Nell’immaginario collettivo è visto un po’ come il lavoro di prestigio o il chiaro sbocco per chi fa studi economici. Le opportunità, infatti, non mancano e ormai sono tantissime le banche che aprono nuove selezioni per giovani o laureati in economia, che vogliono intraprendere questo tipo di carriera. Dopo le assunzioni di Unicredit, infatti, anche Bnl ha deciso di assumere nuovo personale per specifiche mansioni. Vediamo, allora, quali sono le nuove offerte di lavoro di Banca Nazionale del Lavoro SpA.

Assunzioni BNL, le ultime offerte lavoro

La banca Bnl, assume soprattutto laureati e laureandi con contratti a tempo determinato o indeterminato che variano in base alla posizione scelta. In questo momento sono diverse le posizioni aperte:

Junior Data Engineer a Roma. Per questa posizione la ricerca è rivolta a un soggetto laureato in Ingegneria Informatica, Matematica o Fisica con due anni di esperienza nel settore Data & Analytics.

IT Sourcing Specialist a Roma. Il noto gruppo bancario sta cercando una figura da impiegare nel settore IT che abbia una laurea in economia o ingegneria, ma anche esperienza pregressa di almeno 3 anni in ambito complessi nella funzione IT.

Junior IT Application Specialist a Roma. Si cerca un candidato che dovrà lavorare presso la struttura Operational Service Center, in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale o affini. È richiesta anche esperienza in strutture informatiche.

Proposte di stage

Oltre a queste offerte di lavoro, il Gruppo BNL da la possibilità a chi è senza esperienza di effettuare degli stage in banca rivolti a laureandi, neolaureati e laureati in materie economiche o scientifiche come matematica, informatica, economia, ingegneria, giurisprudenza e materie simili.

Securities Services – Corporate trust Debt team

Securities Services – Fund Accounting

Securities Services – Accounts Payable

Securities Services – Local Cash Investigation.

Gli stage durano almeno 6 mesi e fino a 12 mesi e prevedono un rimborso spese mensile. Per quanto riguarda i percorsi di formazione, quindi, il gruppo bancario ha aperto le seguenti posizioni per chi fosse interessato:

Queste sono solo alcune delle figure ricercate per gli stage. Di tanto in tanto, invece, la nota banca è alla ricerca anche di altri profili come private banker, consulenti esperti di investimenti e servizi finanziari, assistenti commerciali, statisti, addetto centro relazioni e sviluppo clientela, responsabile relazioni Corporate etc. Gli interessati a queste assunzioni, possono candidarsi alla pagina Bnl lavora con noi seguendo il processo guidato per l’invio della domanda. Una volta inviata, sono previste alcune fasi. Si parte dallo screening dei cv, un primo colloquio di lavoro per le domande in linea con i requisiti, seguiti da alcuni assessment center con prove individuali e di gruppo, colloqui individuali e prove di lingua. Chi supererà tutte queste fasi otterrà il contratto di lavoro.