Assunzioni Unicredit per consulenti bancari senza esperienza, ecco come ti puoi candidare

Chi deve trovare lavoro, spesso si ritrova circondato da offerte che richiedono non solo specifici titoli di studio ma anche esperienza. Quante volte capita di leggere alcuni annunci dove viene sottolineato che “il candidato ideale deve avere esperienza nel settore“, lasciando con l’amaro in bocca chi ancora non ce l’ha!? Negli ultimi tempi, però, sempre più aziende hanno deciso di puntare anche su chi non ha particolare esperienza. Ovviamente, si tratta di giovani fino ad una certa età, per cui viene offerta anche la formazione aziendale. È il caso di Unicredit, che ha pubblicato dei nuovi annunci di lavoro proprio per chi non ha mai lavorato nel settore bancario, insomma per chi è alle prime armi.

Assunzioni Unicredit per consulenti bancari senza esperienza

Di recente, la nota banca ha deciso di assumere dei consulenti bancari e l’offerta di lavoro è indirizzata anche a chi è senza esperienza. Le opportunità di lavoro messe a punto da Unicredit riguardano il Centro e Nord Italia.

una laurea di I o II livello con votazione ottima

dare disponibilità alla mobilità in Italia

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiano.

Nel dettaglio, la ricerca è rivolta a giovani che si occuperanno di gestire la relazione con i clienti proponendo nuovi prodotti e servizi bancari, collaborando con il team della filiale e promuovendo anche i canali digitali. I consulenti bancari di Unicredit, per potersi candidare a questa offerta di lavoro, dovranno possedere i seguenti requisiti:

Come si nota, quindi, per le assunzioni Unicredit non è richiesta l’esperienza pregressa. I giovani che saranno scelti per diventare consulenti bancari, otterranno un contratto di apprendistato professionalizzante, con un percorso di crescita finalizzato al contratto a tempo indeterminato In più, sono previsti anche dei benefit, come l’assicurazione sanitaria, un regime pensionistico completo, sconti e offerte per sport e benessere e conto corrente gratuito.

Il piano industriale per nuovi inserimenti

Ma anche offerte assicurative esclusive, un ambiente di lavoro dinamico e un pacchetto retributivo competitivo. Oltre alla possibilità di usufruire di orari flessibili e congedi straordinari per l’equilibrio tra vita privata e lavoro.Gli interessati possono candidarsi inviando la domanda alla pagina Unicredit lavora con noi , seguendo tutta la procedura indicata.

Unicredit, inoltre, sta portando avanti un programma di inserimenti, che prevede l’assunzione di giovani entro il 2024, grazie a un nuovo piano di uscite previsto nei prossimi due anni. Il gruppo ha siglato un accordo con i sindacati per assumere 850 persone a fronte dell’uscita di altri lavoratori e un premio di 2.400 euro per i dipendenti italiani. L’obiettivo è potenziare la rete commerciale e favorire il ricambio generazionale per dare spazio ai giovani. Entro il prossimo anno si prevedono 850 uscite volontarie e 850 assunzioni. Entro il 2025, con il piano industriale UniCredit Unlocked, lo scopo è arrivare a inserire nella rete commerciale 1500 giovani.