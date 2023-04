Lavoro in banca con Fineco, le nuove assunzioni per giovani

Lavorare in banca ha numerosi aspetti positivi e per questo motivo sono sempre di più i giovani che sognano un lavoro in questo settore. In particolare, chi esce da studi economici o finanziari, spesso punta proprio a questo tipo di carriera. Le banche italiane cercano periodicamente personale, spesso si tratta di consulenti, ma in altri casi la ricerca è rivolta a impiegati o altre figure specializzate per cui si richiede una laurea ed esperienza. Nuove assunzioni per chi vuole lavorare in banca, arrivano da Fineco, il noto istituto di credito, che sta cercando Promotori Finanziari ed altre figure da inserire in organico. In più spiccano anche alcune proposte di stage. Ma vediamo quali sono le figure ricercate e come inviare la candidatura.

Offerte lavoro in banca con Fineco per Promotori finanziari

Le offerte di lavoro di FinecoBank, banca diretta multicanale indipendente nata nel 1999, includono soprattutto Personal Financial Advisor ma anche delle figure da immettere nelle sedi.

Attualmente Fineco sta cercando Promotori finanziari Senior. La ricerca è rivolta a candidati a caccia di nuove opportunità professionali che vogliono mettersi in gioco con Fineco. In più avranno modo di beneficiare di un sistema di incentivi premiante.

Oltre a chi ha esperienza consolidata, Fineco sta cercando anche Promotori con esperienza inferiore a 2 anni. O giovani che vogliono superare l’esame per l’iscrizione all’albo dei promotori. I candidati ideali vogliono partecipare al programma di formazione e lavoro della durata di 2 anni per diventare, appunto, Personal Financial Advisor.

Altre figure ricercate

La nota banca sta cercando anche alcune figure per le sedi. Su Milano, ad esempio, sono aperte le selezioni per Addetto Reclami, Addetto Pianificazione, Compliance Specialist, Java API Developer & DevOps Engineer, Junior Product Manager, Brokerage Products & Platform, Audit Specialist – Internal AuditCompliance Specialist Investment Services.

E ancora React Developer, Risk Data Engineer, Senior AML Specialist e Microsoft Tech Lead. Trattandosi di offerte lavoro specializzate si cercano candidati laureati in materie economiche e con esperienza che varia a seconda del livello di carriera. Tutti i dettagli sulle figure ricercate da Fineco, si trovano alla pagina Fineco lavora con noi , dove è anche possibile inviare la candidatura seguendo i passaggi indicati.Inoltre, di tanto in tanto, sono disponibili anche delleper chi sogna di avviare una carriera nel settore bancario ma non ha ancora esperienza. Le ricerche sono rivolte a giovani da immettere in vari settori,tra cui Marketing, ICT/Security, ICT, Banking Services e CRM etc. I giovani possono anche partecipare a percorsi formativi gratuiti nel settore finanziario. Una volta inviata la domanda, i candidati dovranno attendere una eventuale chiamata e poi saranno chiamati a svolgere dei colloqui individuali fino all’assunzione.