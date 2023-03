Lavoro con Crédit Agricole l’istituto cerca tante nuove risorse, ecco quali

Tanto lavoro con Crédit Agricole grazie ad assunzioni e stage rivolti anche a giovani senza esperienza. Il noto istituto di credito sta cercando personale da inserire nelle sue sedi sparse sul territorio nazionale. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come presentare la propria candidatura.

Lavoro con Crédit Agricole, nuove risorse da assumere

È recentissima la richiesta di personale da assumere nella funzione di addetti clienti, ma in meno di 24 ore la nota banca ha aperto tante altre posizioni. Se avevate quindi già visionato la precedente offerta lavorativa, ma i vostri requisiti non si confacevano a quelli richiesti, potreste trovare allora più interessanti le nuove selezioni che l’istituto di credito sta attuando. Ecco tutte le posizioni aperte, le sedi di lavoro e i requisiti da soddisfare:

Consulente finanziario dipendente:

Le sedi di lavoro sono Bergamo, Modena, Ancona, Bologna. Richiesta laurea ed esperienza di almeno 3 anni in uno dei seguenti ruoli: Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium/ Affluent o direttamente di Consulente Finanziario in rete non bancaria.

Junior client advisor:

Richiesta conoscenza del territorio e spiccate attitudini commerciali.

Sedi Torino, Alessandria, Novara, Pavia. Richiesta laurea in indirizzo economico o umanistico. Conoscenza di inglese o francese. Gradite competenze pregresse nel settore economico.

Le offerte di lavoro con Crédit Agricole non si fermano qui. Ecco le altre posizioni disponibili tra le varie sedi e filiali dell’istituto bancario:

Developer Java – Transformation IT – Milano;

IT SPECIALIST – Software as a Service (SaaS) – Milano;

Junior Developer IT – Milano;

Junior Risk Management, Servizio Convalida – Milano;

Junior STEM Analyst – Parma;

Private Banker – Mestre (Venezia);

Responsabile Produzione Mainframe – Parma;

Technical Project Manager – Multichannel Applications and Technology – Parma.

Come candidarsi?

La storia di Crédit Agricole Italia SpA è ormai ultra centenaria. L’istituto è stato fondato nel lontano 1859 come Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA (Cariparma). La svolta arriva nel 2007, con l’entrata all’interno del gruppo internazionale Crédit Agricole SA, il quale opera in 47 paesi nel mondo. Il gruppo vanta un portafoglio clienti che supera i 2 milioni, mentre i collaboratori sono 13 mila solo nel nostro paese. Parliamo quindi di una realtà che non necessita di troppe presentazioni e le nuove offerte di lavoro con Crédit Agricole sono, quindi, un’occasione da cogliere al volo.

Particolarmente interessanti anche gli stage formativi per giovani senza esperienza. Attraverso Campus di Formazione e la Digital Academy, il Gruppo elabora programmi di crescita e carriera ad hoc. Inoltre, l’istituto bancario è alla costante ricerca professionisti e manager da inserire nei seguenti settori, per i quali è possibile inviare una candidatura spontanea:

Acquisti;

Amministrazione / Servizi Generale;

Asset Management;

Assicurazioni;

Ananlisi Finanziaria ed Economica;

Audit;

Commerciale / Customer Service;

Compliance;

Corporate & Investment Banking;

Direzione Generale;

Finanza / Contabilità / Controllo di Gestione;

Information Systems / IT Project Management;

Marketing e Comunicazione;

Operations;

Organizzazione / Qualità;

Real Estate;

Risk Management / Controlli Permanenti;

Risorse Umane.

Ma veniamo alla domanda cruciale: come presentare la propria candidatura? Basta andare sul portale, selezionare la figura professionale e inviare il proprio curriculum. L’iter di selezione prevede un test attitudinale online per coloro che sono stati scelti in base al cv presentato. A seguire un colloquio telefonico, e infine un incontro in presenza.