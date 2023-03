Assunzioni Crédit Agricole per addetti clienti anche senza esperienza

Nuove opportunità per lavorare in banca grazie alle assunzioni Crédit Agricole. Il noto istituto di credito sta cercando personale da inserire come addetti clienti. Si tratta di un’occasione ghiotta, poiché si selezionano candidati anche senza esperienza. Vediamo come presentare domanda.

Assunzioni Crédit Agricole per lavorare in banca

La banca sta cercando personale da inserire nelle sue diverse sedi di Piemonte e Lombardia. I candidati prescelti saranno inseriti come addetti clienti – junior client advisor. Per quanto riguarda le mansioni da svolgere, i lavoratori staranno a stretto contatto con i clienti e si occuperanno di offrire l’assistenza necessaria per tutte le operazioni che gli utenti dovranno affrontare. Avranno inoltre il compito di coadiuvare i colleghi al fine di raggiungere target qualitativi prefissati dall’azienda. Dovranno inoltre gestire il proprio portafoglio clienti in completa autonomia. Se siete quindi residenti o domiciliati in una delle regioni suddette, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo.

Ma quali sono i requisiti da possedere? Abbiamo visto che le assunzioni Crédit Agricole sono rivolte anche a candidati senza esperienza nel settore. Ciò però non significa che non ci siano caratteristiche da soddisfare. Vediamole elencate nel dettaglio:

laurea triennale – indirizzi economico, umanistico e giuridico;

conoscenza dell’inglese B1 e/o francese B1;

capacità di relazionarsi con colleghi e clientela;

precisione e attenzione;

adattamento;

affidabilità, velocità nelle mansioni lavorative, ma anche riservatezza e professionalità;

conoscenze di natura commerciale.

Oltre a questi requisiti, saranno considerate caratteristiche aggiuntive di merito anche le seguenti qualità:

conoscenza dei prodotti di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte);

sensibilità normativa sulle tematiche di Antiriciclaggio e Trasparenza;

formazione professionali, eventualmente già maturata tramite altro istituto bancario.

Sedi di lavoro e come candidarsi

Ottenere un posto di lavoro con importanti istituti di credito è certamente una meta ambita a molti. Non sono poche al momento le selezioni aperte in questo settore, come ad esempio le nuove offerte di lavoro proposte da Fineco e Credem, giusto per citarne alcune. Per quanto riguarda invece le assunzioni Crédit Agricole, le posizioni sono aperte in diverse città, ecco quali:

Piemonte: Torino, Alessandria, Novara;

Lombardia: Pavia, Cremona, Varese, Milano, Lodi, Monza – Brianza, Mantova, Valtellina.

Ma come presentare la propria candidatura? Per farlo basta collegarsi al portale ufficiale dell’istituto di credito, selezionare le regioni sopra indicate per restringere il campo di ricerca e scorrere le posizioni aperte nelle varie sedi. Per caricare il proprio curriculum nel database è sufficiente effettuare le registrazione e digitare la voce “Invia candidatura”. Il contratto offerto è a tempo determinato della durata variabile da 6 a 12 mesi. Ulteriori dettagli saranno offerti al candidato in fase di selezione.