Lavorare in fabbrica, 300 assunzioni in arrivo in Campania, ecco dove

Si aprono in Campania ben 300 nuovi posto di lavoro grazie all’azienda Solitek, società che opera nel settore del fotovoltaico. Lavorare in fabbrica è un’occasione che molte persone in cerca di occupazione non vorranno assolutamente farsi sfuggire. Vediamo dove e come candidarsi.

Lavorare in fabbrica con Solitek

Una nuova fabbrica di pannelli fotovoltaici sta per aprirsi in Campania, e per questo motivo Solitek ha aperto le porte a 300 nuove risorse da assumere. L’azienda sta cercando personale a Benevento, dove tra non molto sarà aperto un grande stabilimento atto alla produzione di batterie di accumulo e, appunto, pannelli fotovoltaici. L’opificio in questione sorgerà nell’area industriale di Ponte Valentino, e il progetto verrà avviato ad aprile. Solitek è un’azienda lituana la cui sede principale è a Vilnius. La sua specializzazione è quella di produrre pannelli solari vetro-vetro e vetro-lamina di alta qualità. Oltre alla produzione, si occupa della progettazione, vendita e istallazione di tali prodotti.

Fondata nel 2009 in pochi anno ha raggiunto un notevole successo nel settore. Solo nel 2020 infatti Solitek si è resa protagonista dell’esportazione di 400 mila pannelli solari. Tra i paesi che hanno importato tali prodotti ci sono Stati Uniti, Svezia, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi e Germania. Al momento l’azienda impiega circa 80 lavoratori. Le nuove assunzioni per lavorare in fabbrica ne prevedono ben 300 a Benevento, quindi l’intenzione dell’azienda è quella di fare della città campana il centro nevralgico della sua produzione in Italia.

Figure professionali ricercate e come candidarsi

Come abbiamo detto, l’occasione offerta da Solitek sembra aprirsi a svariate figure professionali, in quanto la sede di Benevento sarà un punto nevralgico della sua produzione italiana.

operai;

addetti alla produzione;

manager;

tecnici;

ingegneri.

Per questo motivo, è molto probabile che l’opificio lituano possa creare nella città sannita una fabbrica che necessiterà di svariate figure lavorative. Oltre ad operai infatti saranno ricercati anche ingegneri e manager aziendali. Ecco le figure professionali richieste:

Sono numerose le occasioni lavorative che si sono presentate in questo mese di marzo. Tra queste segnaliamo quella di un’altra grande società come De Longhi, tra i leader italiani nel settore degli elettrodomestici. Ritornando invece alle assunzioni Solitek, non ci resta che capire come fare per candidarsi. Coloro che sono residenti o domiciliati in Campania troveranno senza dubbio interessante la prospettiva di lavorare in fabbrica nel settore del fotovoltaico. Ma come presentare domanda di assunzione?

Per farlo basta andare sul portale online dell’azienda e seguire periodicamente i prossimi aggiornamenti. Al momento, infatti, la casa lituana non ha ancora ufficialmente aperto le posizioni, ma ha reso noto attraverso un comunicato Ansa che a breve assumerà 300 risorse per il nuovo stabilimento in arrivo ad aprile.