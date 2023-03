Assunzioni De Longhi, le posizioni aperte e come candidarsi

Nel nostro paese è un nome che ha fatto storia nel settore degli elettrodomestici, quindi le nuove assunzioni De Longhi risulteranno senza dubbio particolarmente ambite per coloro che sono in cerca di lavoro. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come presentare domanda.

Assunzioni De Longhi, figure richieste

La storia di questa azienda è ultra centenaria. De Longhi è nata infatti nel 1902 a Treviso, città dove oggi la la sua sede principale. Gli elettrodomestici prodotti dall’azienda riguardano climatizzazione, riscaldamento, prodotti per la cottura, la pulizia, la preparazione di caffè e lo stiro. Oggi è presente in 30 paesi nel mondo, è quotata alla borsa di Milano e impiega circa 10 mila collaboratori. Parliamo quindi di un vero e proprio colosso del settore. Inoltre, il gruppo è proprietario anche di ulteriori marchi, quali Kenwood, Braun, NutriBullet e Ariete. Ma quali sono le occasioni lavorative che l’azienda sta offrendo?

Le assunzioni De Longhi in questo momento sono concentrate in Veneto.

Amazon marketing expert;

Customer order management & distribution specialist;

Cyber security Administrator;

Financial reporting Specialist;

Hse specialist;

Plant it support;

Referente manutenzione;

Sap analyst – pp module;

Senior sap analyst – sd module.

L’azienda sta cercando professionisti del settore, ma anche giovani senza esperienza da inserire tramite stage formativi. Ecco le figure richieste per la sede di Treviso:

Per quanto riguarda i già menzionati corsi di formazione, l’azienda offre degli stage che danno la possibilità a giovani laureati di conoscere al meglio il lavoro che dovranno svolgere e facilitarne in tal modo l’inserimento nelle seguenti aree:

Commercial;

Corporate Services;

Finance;

Internal audit;

Marketing;

Operations;

Quality;

Ricerca e Sviluppo;

Strategy & Control.

Come candidarsi?

Una delle priorità del Gruppo è quella di consentire ai propri dipendenti la massima soddisfazione professionale.

Per questo motivo, lenon si limitano a inserire i nuovi dipendenti, ma li guidano al fine di favorirne una concreta crescita professionale. L’ambiente di lavoro, inoltre, è caratterizzato da un contesto internazionale e innovativo, il quale si contraddistingue per una forte predisposizione verso le Risorse Umane, con forti investimenti mirati al fine di valorizzare il talento dei propri dipendenti.

Come presentare la propria candidatura al gruppo De Longhi? Per lavorare con l’azienda bisogna innanzitutto collegarsi al portale ufficiale del Gruppo e iscriversi registrando le proprie credenziali. Dalla pagina sarà poi possibile scorrere le diverse posizioni attualmente aperte e candidarsi per una di esse. Per farlo basta caricare il proprio curriculum all’interno del database e compilare il form online.