Lavorare con TikTok, ecco il corso gratuito per fare soldi da videomaker

Il programma Garanzia Giovani, lanciato dalla Commissione Europea in Emilia Romagna, stavolta si concentra sul mondo dei social. Lavorare con TikTok diventa più facile grazie a questo corso di formazione rivolto a giovani NEET residenti o domiciliati nella regione. Il corso è completamente gratuito e permetterà ai partecipanti di diventare dei veri e propri videomaker. Vediamo insieme come partecipare.

Lavorare con TikTok e diventare videomaker

Cos’è un videomaker? È una delle figure oggi più richieste sui social network: è un creatore di contenuti video che può lavorare con TikTok, ma naturalmente anche con tanti altri social che utilizzano non solo post testuali, ma anche immagini per catturare l’attenzione degli internauti. Il corso emiliano è coordinato da Ifoa e si svolge a Parma. Il nome del programma è “Corso crea video che ispirano: il potere della creatività su TikTok”.

Una volta completata la formazione, sarete un videomaker e potrete lavorare in autonomia come content creator sui social, oppure in collaborazione con altri esperti di riprese video, come ad esempio i fotografi.

basi del video;

importazione contenuti;

animazione base e fotogrammi chiave;

editing, transizioni ed effetti.

Ma addentriamoci ulteriormente nel corso proposto per lavorare con TikTok e scopriamo quali sono gli argomenti che si andranno a trattare. Eccoli qui riassunti in quattro punti:

Questi dunque, in sintesi, i passaggi che si andranno ad assimilare nel corso di formazione proposto dalla regione Emilia Romagna.

Come partecipare?

Il lavoro dei sogni può avere differenti connotazioni: c’è chi sogna di guadagnare degustando gin su un’isola scozzese e chi invece fare fortuna con i social. Il corso per lavorare con TikTok è rivolto a giovani di età compresa fino ai 29 anni che non lavorano, non studiano e non stanno seguendo altri corsi di formazione, ovvero i cosiddetti NEET già citati in apertura. I candidati devono inoltre essere residenti o domiciliati in regione e devono aver completato gli studi relativi alla scuola dell’obbligo. Per partecipare al concorso è inoltre necessario iscriversi al portale Lavoro per te della Regione Emilia Romagna, aderendo al programma Garanzia Giovani, sottoscrivendo il patto di servizio presso il proprio Centro per l’impiego e scegliendo Ifoa come soggetto accreditato.

Per quanto riguarda le lezioni, si svolgeranno in presenza a Parma dal 2 marzo al 6 aprile, per una durata complessiva di 50 ore. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza Ifoa. Per lavorare con TikTok e partecipare al corso per videomaker basterà andare sulla pagina ufficiale Ifoa, registrarsi al sito e iscriversi al programma “Corso crea video che ispirano: il potere della creatività su TikTok” entro il 28 febbraio. Insomma, se il vostro sogno è entrare nel mondo dei social e guadagnare con il web, questa è l’occasione giusta da non lasciarsi scappare.