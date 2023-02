Vivere su un’isola e degustare gin: il lavoro dei sogni è su un’isola scozzese

Nell’immaginario collettivo il lavoro dei sogni è quello che ci permette di guadagnare tanto, lavorando poco, in un posto da sogno. Diciamo che abbiamo quasi tutti i requisiti: l’offerta della North Uist Distillery magari non prevede uno stipendio da capogiro, ma è comunque una proposta di lavoro da sogno, specie per gli appassionati di Gin, ma non solo.

L’inverno si prospetta ancora lungo quest’anno, quindi perché non provare a rendere meno estenuante l’attesa della primavera? Come? Applicando per un lavoro stagionale (da aprile a settembre) sulla bellissima isola scozzese di North Uist, nell’arcipelago di Uist, facente parte del gruppo delle Outer Hebrides.

La proposta è della distilleria locale, che porta lo stesso nome dell’isola e richiede due figure da impiegare per la stagione estiva presso il Centro Visitatori Nunton Steadings, sito in Benbecula.

Requisiti per il lavoro da sogno

Possono candidarsi tutti i maggiorenni e lo stipendio dipenderà del tipo di esperienza.

La distilleria, che produce il famoso Gin Downpour, ha postato sul proprio profilo: “Cerchiamo dei gin ambassador entusiasti per unirsi al nostro team. Accoglieranno i turisti presso il Centro Visitatori durante l’estate 2023”.

L’offerta è rivolta a tutte le persone amichevoli, ospitali, che amano interloquire con i clienti e amano lavorare in un ambiente frenetico e vivace. Gli addetti dovranno infatti dimostrare ottime doti di customer service, per interagire con i clienti presso il DownpourShop e l’Island Life Bar: tra i vari compiti anche quello di partecipare ad eventi e degustazioni di Gin!

La distilleria ha confermato che i candidati considerati idonei seguiranno un periodo di training, per poi imparare anche il processo di produzione del Gin.

L’orario di apertura ai clienti va dalle 10 di mattina alle 17.30, dal lunedì al venerdì, ma è richiesta flessibilità anche per i turni del sabato e della domenica.

Tra le varie informazioni, non viene però specificato se l’alloggio sarà o meno fornito.

La lingua inglese fluente è ovviamente un requisiti base e la conoscenza del gaelico un fattore di vantaggio.

Per applicare alla posizione di Gin Ambassador presso La North Uist Distilery, bisogna inviare il proprio CV all’indirizzo e-mail [email protected].

Il termine per la domanda scade il 10 Febbraio 2023.

North Uist Island: scopriamo l’isola

North Uist fa parte delle Outer Hebrides ed è conosciuta per le sue aspre scogliere orientali e le bellissime spiagge sabbiose occidentali, che ospitano una varietà eccezionale di uccelli, inclusi la gallinella terrestre, la sterna, la sula, l’albanella reale e i falchi pellegrini.

La pista ciclabile che corre tutta intorno all’isola copre circa 40 Km, per un itinerario che porta alla scoperta di tutte le attrazioni naturalistiche e di caratteristici villaggi (da non perdere Malacleit).

Andando verso nord, si consiglia di percorrere la strada rialzata per recarsi a Berneray, che ospita due fantastiche spiagge con viste mozzafiato.

Quando la marea è bassa, invece, è possibile attraversare l’istmo di terra che porta all’isola di Vallay, con le sue spiagge riparate, ideali per rilassarsi.

Tra le spiagge più belle citiamo Balleshare, Clachan Sands Beach, Sollas Beach, Hougharry Beach, Hosta Beach e Balemore Beach.