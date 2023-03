Lavorare con Amazon, tante assunzioni per diverse figure, ecco dove

Per tutti coloro che stanno cercando un’occupazione professionale, la prospettiva di lavorare con Amazon può significare davvero tanto, visto il successo di cui gode anche nel nostro paese da oltre un decennio. Il colosso dell’e-commerce ha aperto nuovamente diverse posizioni, vediamo a chi sono rivolte le assunzioni e come presentare la propria candidatura.

Lavorare con Amazon, le figure richieste

Ne ha fatta di strada Amazon, da quando era una semplice libreria online, nel 1994, per espandersi poi anche a catalogo di DVD, videogame e CD, fino ad arrivare a vendere praticamente qualsiasi cosa esista in commercio. Oggi la società di Bezos non ha eguali nel suo settore: è tra le 500 società americane più importanti, è quotata al NASDAQ e conta oltre 1 milione e 600 mila collaboratori a livello globale. Dal 2010 è presente anche in Italia con vari centri logistici e magazzini. Sono circa 14 mila i dipendenti a tempo indeterminato che lavorano nel nostro paese con la società statunitense.

Parliamo quindi di una realtà che dà lavoro davvero a tante persone. A tal proposito, ricordiamo che non è la prima volta che quest’anno l’azienda ha aperto le sue porte a nuovo personale

Lavorare con Amazon rappresenta quindi una buona opportunità per chiunque, ma quali sono le offerte di lavoro che l’azienda ci presenta in questo momento? Generalmente, la ricerca del personale è rivolta sia a diplomati che laureati, mentre per la figura di magazzinieri non è richiesto né titolo di studio, né esperienza pregressa. Insomma, il recruiting è abbastanza vario, e si riferisce sia a professionisti del settore che a giovani alla prima esperienza. Ecco le posizioni aperte al momento e le rispettive città:

Senior Account Executive, Public Power & Utilities – Roma;

Healthcare Senior Solutions Architect, Healthcare Public Sector Italy – Milano;

Solution Architect, Public Sector Italy – Roma;

Senior Account Executive, State-Owned Companies – Roma;

Business Developer, Amazon Shipping – Milano;

Reliability Maintenance Engineering Area Manager – Agognate (Novara), Venezia;

Delivery Station Liaison (DSL) per il Servizio Clienti – Cagliari, Castegnato (Brescia);

Manutentore elettromeccanico – Bitonto (Bari);

Specialista di Manutenzione – Santarcangelo di Romagna (Rimini), Calenzano

(Firenze);

HR Associate Partner – Passo Correse (Rieti);

WHS technician – Venezia;

Safety Technician – Verona;

Temp. HR Associate Partner – Vercelli;

HR Associate Partner – Vercelli; Team Lead Operations – Riese Pio (Treviso);

Sr Reliability Maintenance Engineering Technician, AFO Sr RME Technician – Milano.

Come candidarsi?

Come dicevamo, l’azienda offre importanti opportunità anche per i giovani senza esperienza. Questo perché lavorare con Amazon significa anche partecipare a importanti stage di formazione. Segnaliamo a tal proposito i seguenti corsi formativi:

University Internships;

University MBA & Graduate;

University PhD;

University Graduate Program;

University Tec.

Sia che si tratti di stage formativi, che di assunzioni per professionisti già esperti, ecco le aree in cui Amazon inserirà i nuovi assunti:

Administrative Support;

Amazon Design;

Audio / Video / Photography Production;

Business & Merchant Development;

Business Intelligence;

Buying, Planning, & Instock Management;

Customer Service;

Data Science;

Database Administration;

Economics;

Editorial, Writing, & Content Management;

Facilities, Maintenance, & Real Estate;

Finance and Global Business Services;

Fulfillment & Operations Management;

Fulfillment Associate;

Hardware Development;

Human Resources;

Investigation & Loss Prevention;

Leadership Development & Training;

Legal;

Machine Learning Science;

Marketing;

Medical, Health, & Safety;

Operations, IT, & Support Engineering;

Project/Program/Product Management–Non-Tech;

Project/Program/Product Management–Technical;

Public Policy;

Public Relations & Communications;

Research Science;

Sales, Advertising, & Account Management;

Software Development;

Solutions Architect;

Supply Chain / Transportation Management;

Systems, Quality, & Security Engineering.

Ma come lavorare con Amazon? In conclusione andiamo quindi a vedere come fare per presentare la propria candidatura. Innanzitutto, bisogna andare sul portale dedicato alle offerte di lavoro, effettuare la registrazione (che è diversa da quella relativa all’account cliente) e scegliere tra le varie posizioni aperte. Dopodiché, sarà possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum. L’iter di selezione si avvierà quindi attraverso la selezione dei cv inviati. Seguirà poi un’intervista (anche telefonica), infine un colloquio di persona.