Età media lavoro Pubblica Amministrazione, troppi over 50, i giovani fanno fatica

Le statistiche parlano chiaro, l’età media del lavoro nella pubblica amministrazione si sta alzando sempre più e per i giovani si fa davvero dura. In Italia ci sono troppi over 50. Vediamo alcuni numeri relativi alle assunzioni PA più recenti.

Età media lavoro Pubblica Amministrazione, la fuga dei giovani

I nostri giovani se ne vanno. È quanto emerge dai dati relativi alle assunzioni nella pubblica Amministrazione. C’è chi vede l’altra faccia della medaglia e interpreta la cosa come il classico bicchiere mezzo pieno. Se è infatti vero che i giovani hanno difficoltà ad accedere a determinati posti di lavoro, è altrettanto vero che c’è ancor speranza per chi è invece già in là con gli anni. A L’Aquila, ad esempio, è stato assunto un 63enne dopo lo scorrimento delle graduatorie preposte all’assunzione di 30 unità da inserire nell’ufficio giudiziario della città come cancelliere esperto. Per gli uffici giudiziari, in generale, è questo l’andamento nel nostro paese.

A Caltanissetta, seguendo il trend, sono stati assunti 5 cancellieri tutti over 50.

Dei 6 assunti invece a Palermo, il più giovane a 49 anni, mentre il più anziano 62. I due assunti a Reggio Calabria sono invece un 58enne e un 61enne. E dire che l’obiettivo era proprio quello di abbassare l’età media del lavoro nella Pubblica Amministrazione. Di questo passo, la meta prefissata di un’età media di 44 anni sembra mera utopia. Per raggiungerlo servirebbe assumere 1,3 milioni di persone con età media di ingresso di 28 anni nei prossimi 6 anni. Entrando più nel merito dei dati forniti da Formez, scopriamo che solo il 29% dei candidati durante i concorsi 2021-22 aveva meno di 30 anni. La fascia dai 30 ai 40 anni era oltre il 40%, mentre gli over 40 erano circa il 30%.

I dati Censis e non solo

Ampio spazio anche per gli over 50, percentuale che si attesta al 6,7%.

Completiamo questa analisi relativa all’età media del lavoro nella Pubblica Amministrazione con i numeri raccolti dal Censis. In questo caso scopriamo che il comparto dei dipendenti pubblici in Italia si attesta a una media di 50 anni. È una tra le più alte in Europa, che fa del nostro paese uno dei più anziani per quanto riguarda il lavoro nella PA. A tal proposito, è bene menzionare anche le statistiche relative all’età media in generale dei cittadini italiani, i quali risultano essere appunto i più anziani del vecchio continente.

Insomma, l’occupazione senior è in continua crescita. Anche i dati Istat confermano questa tendenza: gli occupati over 50 sono aumentati di 323mila unità (+3,6%) nell’ultimo anno. Si tratta di numeri record. Solo +0,1% invece per gli occupati tra 35 e 49 anni (solo 10 mila unità in più rispetto allo scorso anno. Ancora più basso invece i lumerò dei nuovi occupati di età compresa i 25 e i 34 anni, appena 73 mila unità in più.